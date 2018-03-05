Секретная база США, где мог начаться конец света

С начала 1960-х и до середины 80-х годов город Тусон был окружен 18-ю шахтами ракетных установок Titan 2, оснащенных ядерными боеголовками. Именно отсюда правительство США планировали нанести удар «Последнего дня», раз и навсегда закрывший бы историю всего человечества. На сегодняшний день эта база не функционирует — остался лишь музей, выстроенный вокруг одной из пусковых шахт. Руководит им Ивонн Моррис, первая женщина, ставшая командиром бригады операторов. Она и несколько других людей высшего командного состава базы вполне могли бы стать ответственными за ядерный удар по территории Советского Союза. Глубокая консервация

Время будто остановилось здесь в 1982 году, когда база была выведена из эксплуатации. Одна из ракет до сих пор занимает свое место в пусковом гнезде — по счастью, лишь в качестве мемориала, напоминающего о пугающей серьезности угрозы Третьей мировой войны. Любая случайность могла привести к запуску: Ивонн, к примеру, имела всего три минуты, чтобы спуститься с контрольного пункта на свой пост. Опоздание командира означало бы для команды нештатную, потенциально опасную ситуацию, реагировать на которую люди были обязаны запуском ядерных боеголовок. Скрытая угроза

Ракеты Titan 2 колоссальны. К поверхности поднимается лишь носовая часть, все остальное скрыто под землей. Собственно, с поверхности наблюдатель увидел бы довольно не примечательную картину: колючая проволока, КПП и несколько низких металлических конструкций. Бетонные плиты, скрывающие пусковые шахты, укрыты маскировочной сеткой, а единственное строение скрывает лестничный пролет, уходящий далеко в глубины земли. Бункер

Сам бункер начинается в 10 метрах от поверхности. От внешнего вторжения его надежно хранят бронедвери из бетона и стали. Толщина каждой — примерно полметра. Пол, стены и потолок смонтированы на гигантских амортизаторах, чтобы дать операторам несколько лишних минут в случае возможной атаки. Туннели

На самом деле, база не имеет возможности противостоять прямому ядерному удару. Укрепленный бункер способен лишь смягчить последствия упавшей поблизости боеголовки. Сообщающиеся туннели выстланы металлическими фермами, опутанными рядами толстых кабелей. Все вместе несколько напоминает внутренности подводной лодки. Главный переход ведет к центру управления пуском — круглую комнату со стойками оборудования, компьютерными терминалами, рядами циферблатов и переключателей. В середине расположена контрольная консоль, приветствующая оператора рядом огней. Сейф судьбы

Задняя часть комнаты особенная. Здесь в стену встроен красный сейф повышенной надежности. Он скрывает аутентификатор карты с кодами, необходимыми для подтверждения запуска от президента США. Безопасность обеспечивается двумя комбинированными замками, ключи известны лишь двум офицерам смены — это логично, ведь кто доверит пункт запуска ядерных боеголовок одному человеку? Зона отдыха

Персонал мог пережить ядерную атаку на страну не выходя из бункера. Этажом выше диспетчерской располагается зона отдыха, со спальными местами, кухней и туалетом. Это единственное место в комплексе, где члены экипажа могли побыть в одиночестве. В любом другом помещении они всегда должны были быть в поле зрения другого члена отряда. Titan 2

Эффективность базы определяла скорость запуска ракет класса Titan 2. Скоординированные действия операторов позволяли осуществить атаку всего за 58 секунд. Такая слаженность обеспечивалась долгими ежедневными тренировками: даже в экстремальной ситуации, получив серьезные ранения, офицеры выполняли привычную операцию без труда. Коды запуска

Подземная база такого уровня живет по своим нормам и правилам. Все сообщения извне приходят в виде ряда букв и цифр, расшифровать которые могут только командир смены и его заместитель. Подлинность кода запуска проверялась по стандартам, хранившимся в сейфе, а чтобы разблокировать крепления ракеты, потребовалось бы набрать 16 чисел на каждом из 6 дисковых переключателей. Расположенных на одной консоли приборов управления нет, так как они могли бы управляться одним человеком. Готовность к атаке

Ивонн Морис не сомневалась в своей готовности начать ядерную войну — так же, как и ее сослуживцы. Полученные извне коды запуска должны были означать, что Советский Союз инициировал Третью мировую войну. Времени сомневаться у операторов уже не оставалось: последний шанс если не выиграть, то хотя бы отомстить за родную страну. Сегодняшний день

Сегодня бункер выглядит точно так же, каким был оставлен в 1982 году. Это открытый любому желающему мемориал, где можно своими глазами увидеть ракету Titan 2 — музей превратился в яркую, самую доступную демонстрацию человеческих достижений в сложной науке самоуничтожения.