Как живут и работают цирковые бегемоты

Бегемот или гиппопотам — одно из самых опасных животных для человека. Российский дрессировщик Тофик Ахундов , накануне приехавший в Волгоград — один из немногих в мире, кто смог его приручить. Как он научил бегемотов пасовать мяч, из чего состоит «винегрет» для гипопо что может заставить животное злиться, узнал корреспондент «АиФ-Волгоград»

Заболел цирком

Тофик Ахундов рассказывает, что когда-то хотел поступать в вуз на кинорежиссера, но детская, искренняя любовь к цирку оказалась сильнее. «Я им заболел», — признается дрессировщик.

Первое время он работал в жанре эквилибристики, самостоятельно придумывая себе уникальные трюки, которые никто не мог повторить. Но ему очень хотелось работать с животными, а это было почти невозможно.

«Такое позволялось только представителям цирковых династий. Я же был из семьи, которая не имела к этому никакого отношения. Папа был известным художником и работал на «Мосфильме», — вспоминает Тофик Ахундов. — Чтобы начать работать с животными, нужно было завоевать доверие, зарекомендовать себя, сделать так, чтобы тебя признали. В итоге мне пошли навстречу. Я написал сценарий и взял первых своих бегемотов».

Ему было почти 40 лет, когда в 1977 году к нему прибыли первые бегемоты из немецких зоопарков. Это была поистине звездная партия. Одна из бегемотих, по кличке Жужа, впоследствии стала всенародной любимицей, которую люди помнят до сих пор. С ней даже фотографировалась Уитни Хьюстон

Потом к гипо добавились собаки, обезьяны, но именно эти большие, сложные для дрессировки африканские животные стали изюминкой его выступлений. «Почему взял именно их? Потому что гиппопотамов практически невозможно было увидеть в цирках, а мне хотелось делать что-то необычное, оригинальное, ведь цирк должен удивлять зрителя. Медведей, лошадей, обезьян, слонов, тигров все уже миллион раз видели, а бегемотов — нет. Я единственный в мире человек, у которого на манеже начала выступать целая группа гиппопотамов и первый в нашей стране, кто научил их трюкам», — рассказывает дрессировщик.

Кстати, первым, кто в СССР выступал на манеже с бегемотами, был Владимир Дуров . «Но его выступления были чем-то вроде демонстрации животных. Как-то раз на репетиции я видел, как один его маленький бегемотик делал „пируэт“. Для такого животного это уникальный трюк», — делится Тофик Ахундов. Кроме Дурова в СССР с гиппопотамами также выступал народный артист Армении Степан Исаакян . Он садился на бегемота, делал вид, что засовывал голову ему в пасть. Однако ни его животные, ни гиппопотамы Дурова не выполняли трюков. А Ахундов смог их этому научить.

«Бегемотов очень сложно дрессировать, — отмечает он. — Это свободолюбивые, гордые, умные, своенравные животные, которые не любят подчиняться людям. Вот слоны, к примеру, покорные, а они нет. Дашь чуть больше спектаклей, чем обычно — бегемоты начинают капризничать, злиться».

Даже спустя годы дрессуры звезда Жужа один раз сильно ударила Тофика. «Я аж отлетел. Потом целый месяц работать не мог», — отмечает он. Но такое, по его словам, случается крайне редко.

Большие проказники

Даже просто приручить бегемотов было трудно. «Сначала они были агрессивные, дикие, пытались кидаться на меня, но постепенно привыкли ко мне и стали добрее. Мы с женой даже кормили их с рук», — вспоминает Тофик. С супругой Людмилой, которая помогает ему с самого начала карьеры, они вместе уже 40 лет.

Иногда бегемоты во время репетиций проказничали. «Пытались сбежать через барьеры на галерку. В Пензе один раз выскочили в зрительный зал и поломали стулья. Сейчас они уже никуда не выбегают», — с улыбкой вспоминает Тофик Ахундов. «Для гиппопотамов нужна железная дисциплина и ласка, они ее чувствуют. Когда в отпуск уезжаю, сильно скучаю по ним и стараюсь скорее вернуться обратно в цирк», — отмечает он.

Чтобы научиться дрессировать бегемотов, Ахундову пришлось много ездить по разным циркам, перенимать опыт. Он доставал иностранную литературу о гиппопотамах и их дрессуре, самостоятельно переводил с разных языков. «Вообще такой литературы было очень мало, поэтому я стал ездить по циркам и зоопаркам за границей и смотреть, как их там содержат и как с ними обращаются. К примеру, в Германии еще в довоенное время дрессировщики умели обучать бегемотов трюкам», — рассказывает Тофик Ахундов.

Еще одна сложность заключалась в том, что строение тела бегемота позволяет ему делать не так уж много трюков. «У гиппопотама короткие ноги, длинное туловище, тяжелая голова. Мало вариаций трюков можно с ним придумать. Со слоном и то проще, хоть он и больше. Тот может даже на голову встать, а бегемот — нет», — поясняет Тофик Ахундов.

Однако он даже сумел научить гиппопотамов отбивать ногой мяч. Многие считают, что это невозможно.

Винегрет для гипопо

Бегемотов дрессировщик кормит своеобразным «винегретом». Им специально заваривают в горячей воде овес и отруби и добавляют к ним разнообразные овощи: морковку, картофель, свеклу и т.п. «Они обожают морковку. Некоторые из них попали ко мне из Израиля, там им ее никогда не давали», — рассказывает дрессировщик. В день каждый гиппопотам съедает 30 килограммов такого «винегрета».

Весят бегемоты в среднем 1,5 тонны, но это не предел. Знаменитая Жужа весила 2,3 тонны. «Взвешивали мы ее на специальных огромных весах длиной в два метра в Америке», — рассказывает он.

С той поры через руки дрессировщика прошло 13 бегемотов. Сейчас он выступает с тремя «девочками» — Яной, Аидой и Златой.

Обставили Киркорова

Тофик Ахундов объездил со своими большими питомцами весь мир: Австралия, Португалия, Америка, Китай, Таиланд, Сингапур, Мексика и не только. Путешествия зарубеж возможны только на самолетах, а вот по России бегемотики колесят в специальных отапливаемых фургонах, внутри которых установлены бассейны.

В Америке Тофик Ахундов выступал в знаменитом «Цирке братьев Ринглинг, Барнума и Бейли», который существовал около 250 лет. «До нас в нем никто с бегемотами не выступал, американцы были впечатлены», — рассказывает он.

Однако гастролировать в США не очень комфортно. «В Америке цирков как таковых нет, есть только летние шапито. Мы выступали в США во дворцах спорта и на концертных площадках. Шатры мне не нравятся, да и опасно в них с бегемотами выступать», — делится он.

Один раз Тофик выступал в многоэтажном дворце спорта, где одновременно с его спектаклем давал свой концерт Филипп Киркоров . Его продюсеры удивись, когда узнали, что бегемоты выступают в зале аж на 25 000 человек, а певец — в зале на 1 500 человек.