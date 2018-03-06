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Мухтары на пенсии: как служебные собаки проводят старость
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Мухтары на пенсии: как служебные собаки проводят старость 

Мир24 6 марта 2018
Фото: pixabay.com
Спасают жизни, ищут взрывчатку, участвуют в спецоперациях, а когда подводит нюх или зрение, выходят на пенсию. Пограничная ищейка Фарадей — на заслуженном отдыхе. На пенсию пес вышел после пяти лет добросовестной службы. Вместе с инспекторами досматривал багаж в аэропорту. Его напарник не оставил четвероного друга и когда собаку списали с довольствия, передает корреспондент «МИР 24» Елена Кирка.
«Живет дома у меня, наслаждается жизнью. Наконец-то его уже не мучают тренировками и выездами ночными. На самом деле видно, что он не такой, как в свои лучшие годы, но все равно, даже учитывая, что он на пенсии, старается работать», — говорит инспектор-кинолог Никита Балаур.
За годы работы Фарадей обнаружил семь сумок с запрещенными веществами. В отставку пришлось уйти, когда ослаб нюх. Сейчас четвероногий сыщик скучает по прежней работе.
По человеческим меркам ему почти 70, но и сейчас он готов выполнить любую команду. Сохранить форму помогают строгая диета и регулярные тренировки.
Вместе с хозяином Фарадей иногда наведывается на место службы. Там хранится только часть его спортивных наград. Последнюю получил в Болгарии, уже пенсионером.
«Он лучшим ветераном стал на выставке. Судьи и эксперты признали его отличным представителем породы немецкая овчарка и отличным ветераном», — говорит кинолог.
Пока заслуженный пенсионер участвует в конкурсах, ему подрастает достойная смена. Сын Фарадея — двухлетний Аттила — точная копия отца. Однако только внешне.
«Он очень упертый, сильный по характеру, и мне это нравится. Мне с ним сложнее, чем с Фарадеем», — говорит Балаур.
Фарадей тоже присутствует на тренировках — для сына он во всем пример. Собаки часто борются за внимание хозяина. Ведь для них его любовь и похвала — высшая награда.
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