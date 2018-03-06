Компьютерная модель раскрыла залог успеха

Итальянские ученые вывели формулу успеха. Компьютерное моделирование показало, что от самого человека зависит не слишком много, сообщает arxiv.org.

Специалисты из Катанийского университета в Сицилии создали модель общества из тысячи человек. Персонажей наделили различными уровнями интеллекта, таланта и первоначального благосостояния, их также поместили в различные жизненные обстоятельства.

Оказалось, что самые умные и талантливые так и не смогли стать самыми богатыми. На вершине оказались те, кто в результате удачного стечения обстоятельств заводил нужные знакомства и получал нужные навыки.

«Конечно, не стоит умалять уровень интеллекта и старания Гейтса, но их одних бы явно не хватило для такого успеха», − отмечают эксперты. Ученые отметили, что роль везения сегодня явно недооценивают. В качестве примера приводится история американского миллиардера Билла Гейтса — у него была возможность работать на компьютере и получить опыт программирования в то время, когда доступ к ЭВМ был лишь у 0,01% населения Земли. Кроме того, его мать оказалась знакома с председателем IBM , что позволило молодому человеку подписать с компанией контракт.

Авторы исследования утверждают, что инвесторам следует обращать внимания на объективные навыки человека, а не его прошлые успехи, ведь их отсутствие могло стать результатом неудачного стечения обстоятельств.