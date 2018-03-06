Ещё
Компьютерная модель раскрыла залог успеха
Далее:
Читайте также:
Ещё

Компьютерная модель раскрыла залог успеха 

Мир24 6 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Итальянские ученые вывели формулу успеха. Компьютерное моделирование показало, что от самого человека зависит не слишком много, сообщает arxiv.org.
Специалисты из Катанийского университета в Сицилии создали модель общества из тысячи человек. Персонажей наделили различными уровнями интеллекта, таланта и первоначального благосостояния, их также поместили в различные жизненные обстоятельства.
Оказалось, что самые умные и талантливые так и не смогли стать самыми богатыми. На вершине оказались те, кто в результате удачного стечения обстоятельств заводил нужные знакомства и получал нужные навыки.
Ученые отметили, что роль везения сегодня явно недооценивают. В качестве примера приводится история американского миллиардера Билла Гейтса — у него была возможность работать на компьютере и получить опыт программирования в то время, когда доступ к ЭВМ был лишь у 0,01% населения Земли. Кроме того, его мать оказалась знакома с председателем IBM, что позволило молодому человеку подписать с компанией контракт.
«Конечно, не стоит умалять уровень интеллекта и старания Гейтса, но их одних бы явно не хватило для такого успеха», − отмечают эксперты.
Авторы исследования утверждают, что инвесторам следует обращать внимания на объективные навыки человека, а не его прошлые успехи, ведь их отсутствие могло стать результатом неудачного стечения обстоятельств.
Мир24: последние новости
СМИ: Китайская космическая станция рухнет на Нью-Йорк Прожорливая дикая лиса выпросила у рыбка весь улов Космический зонд позволил взглянуть на Землю со стороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек80
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение