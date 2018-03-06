Как работает гипноз на самом деле

За три тысячи лет существования гипноза общее представление человечества об этом явлении продвинулось достаточно далеко, чтобы признать существование людей, которым ввести человека в транс проще, чем досчитать до десяти. Природный талант, помноженный на научный подход и большой опыт, позволяет им практически всегда добиваться своего. Даже осознание опасности зачастую не гарантирует защиты от этого старого как мир мошенничества, что уж говорить о тех, кто предрасположен к внушению. Чтобы предотвратить попытки манипулирования своим сознанием, а также защитить свое имущество и здоровье как физическое, так и психическое, мы рекомендуем тебе изучить основные признаки начала и конца гипнотической атаки.

Перегрузка сознания. Сразу оговоримся, что уличный гипноз и способы погружения в него существенно отличаются от тех, что используют врачи, работающие с подсознанием в медицинских целях. Арсенал таких гипнотезеров также широк, но зачастую сводится к попытке перегрузить сознание объекта информацией, поступающей извне. Для этой цели начинается массирования атака на органы чувств, вгоняющая организм в стресс.

Подмена цели. Не имея конкретной цели или крайне туманно себе ее представляя, ты рискуешь совсем скоро обзавестись чужой. Слоняешься по рынку без дела? Получи тогда «бесплатный iPhone», выполнив какие-то простые действия или заплатив совсем уж «смешные деньги». Такие маячки, закинутые в сознание, — все, что нужно для дальнейших манипуляций.

Жестикуляция и прикосновения. Гипнотезеру очень важно установить доверительный контакт с объектом, поэтому он попытается сократить дистанцию, незаметно войдя в твою зону комфорта. Ненавязчивые прикосновения, плавные и открытые жесты — все это работает на благо транса, да еще вдобавок заставляет мозг переваривать лишнюю информацию и становиться более податливым для воздействия.

Речь. Заставить человека вслушиваться в голос — одна из первостепенных задач, так как этот самый голос будет диктовать сознанию то, что ему нужно будет сделать. И опять же способов привести человека к послушанию — масса, среди которых и выбор наиболее приятного и понятного в какофонии уличных зазывал-мошенников, и старательное вслушивание в неразборчивое бормотание, и просто плавное растворение в кресле психолога-гипнотизера.

История для тех, кто остался с нами. После такой DDOS-атаки наш мозг готов к восприятию практически любой истории. Известны случаи, когда люди под внушением того, что встретили старого друга или родственника, приводили домой совершенно посторонних людей, а затем добровольно отдавали им все свои ценности.

Выход из транса. Как и любое вмешательство в нормально функционирующий организм, выход из транса должен проходить под контролем специалиста, но мошенникам нет никакого дела до вашего здоровья. Именно поэтому люди, перенесшие на себе действие гипноза и самостоятельно вышедшие из него, испытывают головные боли, тошноту, а иногда и длительный стресс от простого непонимания случившегося.