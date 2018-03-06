На рынке нашли историческую запись землетрясения

В багажнике старой машины нашли кадры последствий землетрясения 1906 года в Сан-Франциско. Бабину, на которой записан фильм, долгие годы считали безнадежно утраченной. Запись всплыла совершенно неожиданно все в том же Сан-Франциско, на блошином рынке. На банке, в которой лежала бабина, было просто написано «Землетрясение 1906 года».

К счастью, именно в этот момент по рынку проходил Дэвид Сильвер , коллекционер, который также занимается реализацией старинной фототехники.

Сильвер продал фильм другому дилеру, Джейсону Райту , который сотрудничал с историком Дэвидом Кином в Музее немого кино Найлса. Там фильм отсканировали и идентифицировали.

UC Berkeley's Bancroft Library

На пленке видны не только развалины Сан-Франциско, но и немое отчаяние людей, которые смотрят на последствия разрушительной стихии и не знают, что делать с остатками своих домов. Некоторые из этой толпы стоят в очередь на паром, чтобы уехать и больше никогда не возвращаться в родной город.