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На рынке нашли историческую запись землетрясения
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На рынке нашли историческую запись землетрясения 

Рамблер 6 марта 2018
Фото: Кадр из фильма «Разлом Сан-Андреас»
В багажнике старой машины нашли кадры последствий землетрясения 1906 года в Сан-Франциско. Бабину, на которой записан фильм, долгие годы считали безнадежно утраченной. Запись всплыла совершенно неожиданно все в том же Сан-Франциско, на блошином рынке. На банке, в которой лежала бабина, было просто написано «Землетрясение 1906 года».
К счастью, именно в этот момент по рынку проходил Дэвид Сильвер, коллекционер, который также занимается реализацией старинной фототехники.
Сильвер продал фильм другому дилеру, Джейсону Райту, который сотрудничал с историком Дэвидом Кином в Музее немого кино Найлса. Там фильм отсканировали и идентифицировали.
UC Berkeley's Bancroft Library
На пленке видны не только развалины Сан-Франциско, но и немое отчаяние людей, которые смотрят на последствия разрушительной стихии и не знают, что делать с остатками своих домов. Некоторые из этой толпы стоят в очередь на паром, чтобы уехать и больше никогда не возвращаться в родной город.
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