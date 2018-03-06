Дикие развлечения прошлого

С глубокой древности скука толкала людей на поступки, которые сложно назвать безопасными или хотя бы оправданными логически. Развлечения могут заходить очень далеко в своей странности и это происходит не только сегодня. Перед вами самые странные развлекательные действа, которые были популярны в прошлом.

Сжигание котов

Маниакальное развлечение было распространено во Франции в 17-м веке. В этой жестокой практике участвовали все слои населения. Происходило это на массовых гуляниях и праздниках, в которых принимал участие весь город. Странный обряд исследователи связывают с колдовством — таким нехитрым образом французы пытались изгнать бесов из их поселений.

Безголовые портреты

В 1853 году фотограф Оскар Рейландер запустил странное поветрие среди аристократических британцев. Он монтировал портреты семейных пар таким образом, что голова жены оказывалась в руках у мужа. Тенденция завоевала множество ценителей — в ателье к Рейландеру выстраивались очереди.

Сидение на корточках

Сидение на корточках люди открывали для себя в разные годы и в разных частях мира, однако в 1950-х это странное поветрие получило распространение среди самой интеллигентной части молодежи — студентов университета штата Арканзас.

Толкучка в телефонной будке

В конце 1950-х мир охватило странное соревнование — во всех уголках мира люди пытались побить рекорд максимальному количеству людей, способных разместиться в одной телефонной будке.

Битва пешеходов

Спортивная ходьба сегодня — олимпийская дисциплина, но в 19-м веке соревнования пешеходов были спортом для всех желающих. Заходы устраивались в США и Европе, а самые отчаянные пешеходы могли преодолевать дистанции в более чем 100 километров.

Сидение на уране

Эта причудливая маленькая тенденция также считалась медицинской практикой, хотя многим из участников развлечения фактически не требовалось лечение. Всего за 20 долларов вы могли посидеть час на радиоактивной руде — организаторы развлечения обещали бодрость и улучшение самочувствия сразу после завершения процедуры.

Ярмарка младенцев

Когда ребенок рождался недоношенным, он имел мало шансов на выживание, вплоть до 20-го века. С изобретением инкубатора все изменилось — стало возможным выхаживать недоношенных младенцев. В коммерческих целях, создатель инкубатора Мартин Коуни устраивал выставки недоношенных младенцев. Первая выставка открылась в 1896 году в Берлине. Любой родитель, который отдавал младенца для выставки, получал деньги и реальную возможность, что его чадо сможет выжить и вырасти.

Толкание кроватей

Огромные толпы собирались смотреть, как санитары в белых одеждах на скорость толкают кушетки с пациентами. У странного спорта была практическая подоплека — так медицинские работники демонстрировали свою готовность к внезапному наплыву пациентов, который мог произойти во время войны.

Сидение на столбе

Залезть на стол и сидеть там — развлечение, которому предавались еще в Древней Руси. Внезапный всплеск популярности занятие получило во времена Великой Депрессии в США, когда многим людям нечем было заняться. Сидение на столбах стало излюбленным развлечением в парках Америки и преподносилось как здоровое увлечение для крепких молодых людей.