Хокинг рассказал, что было до Большого взрыва

Профессор Стивен Хокинг убежден, что Вселенная до Большого взрыва состояла из одного атома.

Британский физик-теоретик рассказал, как выглядела Вселенная до Большого взрыва. Согласно его теории, Вселенная была сжата до очень плотного шара тепла и энергии размером с один атом.

Внутри этого атома физические законы в том виде, каком их знают, не работают, а время просто не существует.

Если представить то, что было до Большого взрыва, то "стрела" времени будет сжиматься до бесконечности, но конечной точки так и не достигнет.

По словам ученого, события до Большого Взрыва просто не поддаются измерению, а значит можно считать, что до него ничего не было.