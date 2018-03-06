Ещё
Хокинг рассказал, что было до Большого взрыва
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хокинг рассказал, что было до Большого взрыва 

Рамблер 6 марта 2018
Фото: Рамблер
Профессор Стивен Хокинг убежден, что Вселенная до Большого взрыва состояла из одного атома.
Британский физик-теоретик рассказал, как выглядела Вселенная до Большого взрыва. Согласно его теории, Вселенная была сжата до очень плотного шара тепла и энергии размером с один атом.
Внутри этого атома физические законы в том виде, каком их знают, не работают, а время просто не существует.
Если представить то, что было до Большого взрыва, то "стрела" времени будет сжиматься до бесконечности, но конечной точки так и не достигнет.
По словам ученого, события до Большого Взрыва просто не поддаются измерению, а значит можно считать, что до него ничего не было.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек80
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение