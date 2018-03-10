7 самых дальнобойных снайперских выстрелов в истории

Работа снайпера — одна из самых тяжелых на фронте. Цель зачастую приходится выслеживать очень долго, в довольно непростых условиях. Кроме того, выстрел нужно делать на большом расстоянии, а это уже задача для настоящего мастера. Именно о таких профессионалах и пойдет речь в статье: перед вами — 7 самых длинных и самых сложных выстрела в истории снайперов.

Кристофер Рейнольдс

Дистанция: 1 852 метра

Точнейший выстрел произвел британский снайпер Кристофер Рейнольдс. Его целью был полевой командир по кличке «Мулла», взявший ответственность за несколько последних терактов в регионе. Рейнольдс уничтожил командира одним движением пальца, за что получил медаль из рук самой королевы Англии.

Снайпер ЮАР

Дистанция: 2 124 метра

Один из снайперов регулярной армии ЮАР (имя бойца засекречено) добился удивительной результативности: в течение нескольких дней солдат «снимал» по 5-6 повстанцев группировки M23 — всех на расстоянии около двух километров.

Карлос Хэтчкок

Дистанция: 2 286 метра

В 1967 году артиллерийский сержант Карлос Хэтчкок установил весьма необычный рекорд: вместо снайперской винтовки этот мастер использовал пулемет M2.50 Browning, снабженный, для смеха, оптическим прицелом. Карлос сумел снять вьетконговца на расстоянии в два с лишним километра, что по сей день остается рекордом для автоматического оружия.

Брайан Кремер

Дистанция: 2 285 метра

Сержант Брайан Кремер был направлен в Ирак со 2-ым батальоном американских рейнджеров. Миссия этого отряда до сих пор засекречена — известно только, что выстрел снайпера Кремера принес ему славу лучшего стрелка всей операции.

Аррон Перри

Дистанция: 2 413 метров

В операции «Анаконда» отличился и еще один канадский снайпер. Аррон Перри сумел застрелить афганца с РПГ на расстоянии в два с лишним километра, причем Перри нажал на курок, ориентируясь только по случайному отблеску солнца на вражеском орудии.

Бруно Теркотт

Дистанция: 2 414 метров

Бруно Теркотт входил в группировку канадских миротворцев, проводящих операцию на опасных афганских склонах. Его выстрел спас целый отряд американских пехотинцев: солдаты поднимались на гору и не видели пулеметчика, уже готового открыть огонь. Молниеносная реакция принесла Бруно звание мастер-капрала.

Капрал Харрисон

Дистанция: 2 462 метра

Британский снайпер, капрал Хорс Крэйг Харрисон, служил в отряде поддержки пехоты. Бой, случившийся в ноябре 2009 года, сделал этого бравого парня настоящей легендой среди своих сослуживцев. Харрисон сумел тремя выстрелами обезвредить водителя, стрелка и пассажира афганского пикапа, оснащенного пулеметом. Три из трех — на дистанции почти в два с половиной километра.