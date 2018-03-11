Т-34: западный след в истории создания легенды

Легендарная «тридцатьчетверка» стал самым массовым и самым успешным танком Второй мировой войны. Мощный, проходимый, маневренный, подвижный — а главное, очень опасный, этот бронированный зверь заложил краеугольный камень в победу Советского Союза. На основе инженерных решений, реализованных в Т-34, развивалось практически все современное танкостроение, в некоторых африканских странах старичок до сих пор стоит на вооружении. Советские конструкторы безусловно сумели найти оптимальное сочетание всех основных характеристик идеального танка — гениальное, но не совсем самостоятельное решение.

Станки

В довоенное время индустриализация Советского союза шла полным ходом. Страна всего за несколько «пятилеток» смогла перерасти аграрное прошлое и выстроить сильную отрасль тяжелой и легкой промышленности — подобная скорость развития просто невозможна без внешней сырьевой и технической поддержки. Легендарный Т-34 был собран на английских и американских станках, полученных СССР по ленд-лизу. Без этой техники никакой конструкторский гений не смог бы довести удачный на бумаге проект хотя бы до стадии прототипа.

Двигатель

Дизельный двигатель В-2 обеспечивал «тридцатьчетверке» высокую мощность, позволяющую советской машине выступать на равных даже с превосходящими силами противника. Советские конструкторы построили этого зверя на базе австрийского Maybach и американского тракторного мотора — зачем изобретать колесо, когда можно просто совместить два удачных, пусть и чужих решения.

Компоновка корпуса

Силуэт «тридцатьчетверки» до сих пор узнают во всем мире. Удачная компоновка корпуса, концепт наклонной брони и подвеска этого танка общепризнанно считались своеобразным золотым сечением для бронированных машин и были приняты за основу многими государствами — гениальная находка советских конструкторов! К сожалению, бюро Кошкина почивает на лаврах незаслуженно: вся разработка (а заодно и патент) принадлежит американскому инженеру Джону Кристи. Прибор наблюдения

1943 год Советский Союз встретил в исключительно тяжелом положении. Потери на фронте, захват противником обширных территорий страны сразу сказался на объемах и качестве выпускаемой тяжелой промышленности. Принудительному регрессу пришлось подвергнуть и Т-34, несмотря на ключевую позицию этого танка на линии фронта. Многие машины практически полностью лишались оптических, перископических и наблюдательных приборов, получив взамен простые визирные щели. Уже в конце 1943 года «тридцатьчетверки» стали оснащаться новыми наблюдательными приборами МК-4, полностью скопированными с британской модели Mk.IV. Прицел

Последней «уникальной» составляющей Т-34 стал прицел. ТШ-15 и ТШ-16 конструкторы танкового отдела Харьковского завода №183 вновь позаимствовали у главных противников: это были точные аналоги немецкого TZF-12a.