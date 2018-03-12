Историю Вселенной уместили в 10-минутный ролик 

Клипмейкер создал клип-таймлапс, в котором показал историю Вселенной.
Ролик Джона Бозвелла длится всего десять минут, в нем показано, как менялась наша Вселенная от Большого взрыва, формирования первых звезд, галактик, черных дыр до появления человечества. Одна секунда видео — это 22 миллиона лет. При этом солнце появляется на шестой минуте, а вся история человечества занимает долю секунды.
В видео Бозвелл использует кадры из документальных фильмов о Вселенной и тексты ведущих ученых — натуралиста Дэвида Аттенборо, астрофизика Карла Сагана и физика Брайана Кокса.