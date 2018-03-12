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Почему знатные женщины жили отдельно от мужчин
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Почему знатные женщины жили отдельно от мужчин 

Умная 12 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Теремное затворничество — термин, употреблявшийся в дореволюционной русской историографии для характеристики особенностей повседневности знатных русских женщин, типичной для XVI-XVII вв.
Терема — высокие каменные хоромы — строились на Руси и раньше, но четкое деление внутренних помещений на «мужскую» половину и «женскую», относится к XVI в. Знатным женщинам полагалось все время находиться на своей «половине», редко, лишь с разрешения мужа, показываясь на глаза гостям и соседям. Определенную роль в появлении затворничества женщин привилегированного класса сыграла церковь, которая объявляла такой образ жизни делом богоугодным. Некоторые исследователи за рубежом объясняют появление теремов и «теремной системы» стремлением уберечь жен и дочерей от набегов татар. Однако никаких свидетельств о существовании теремов для великих княжен и княгинь до XVI в. нет, хотя татаро-монгольское иго пало еще в 1480 г. Большинство современных западных и российских исследователей объясняют существование «теремной системы» как результат взаимодействия суеверий о «нечистоте женщины»; распространения женоненавистнических представлений византийских церковных авторов о женщине как о «сосуде греха»; бытования религиозных представлений о необходимости самоочищения уединением; развития патриархатных начал и стремления исключить возможность внебрачных интимных контактов; особенностей семейно-матримониальной политики (стремления выдать дочерей за «нужных» роду людей, то есть рассмотрения дочек в виде «живого товара»).
Несмотря на то, что затворничество затронуло узкий слой социальных верхов и просуществовало всего около столетия, идея теремного уединения, запретов и ограничений как формы подавления социальной активности женщин оказалась жизнеспособной и повлияла на ментальность значительной части населения.
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