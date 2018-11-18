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Тест: как заканчиваются эти пословицы
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Тест: как заканчиваются эти пословицы 

Рамблер 18 ноября 2018
Фото: В.М. Васнецов - Сирин и Алконост
Пословицы — неотъемлемая часть устного народного творчества. Эти небольшие и меткие изречения актуальны во все времена. В пословицах и поговорках нашли свое отражение быт людей, основные черты характера человека, его слабые и сильные стороны.
Пословицы встречаются в произведениях древнерусской письменности, например, в «Слове о полку Игореве» и «Молении Даниила Заточника».
Часть пословиц, укоренившихся на Руси, рождена устным народным творчеством; часть была заимствована из древних сборников фраз («Пчел») и религиозных источников.
Не секрет, что многие пословицы за годы своего существования претерпели ряд изменений, искажающих порой не только звучание изречения, но и его смысл.
Знаете ли и помните ли вы смысл русских пословиц? Попробуем это проверить.
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