Тест: как заканчиваются эти пословицы

Пословицы — неотъемлемая часть устного народного творчества. Эти небольшие и меткие изречения актуальны во все времена. В пословицах и поговорках нашли свое отражение быт людей, основные черты характера человека, его слабые и сильные стороны.

Пословицы встречаются в произведениях древнерусской письменности, например, в «Слове о полку Игореве» и «Молении Даниила Заточника».

Часть пословиц, укоренившихся на Руси, рождена устным народным творчеством; часть была заимствована из древних сборников фраз («Пчел») и религиозных источников.

Не секрет, что многие пословицы за годы своего существования претерпели ряд изменений, искажающих порой не только звучание изречения, но и его смысл.

Знаете ли и помните ли вы смысл русских пословиц? Попробуем это проверить.