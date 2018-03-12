Обнаружен авианосец времен Второй мировой войны

Обломки американского авианосца времен Второй мировой войны нашли у берегов Австралии.

Экспедиция американского миллиардера, соучредителя корпорации Microsoft Пола Аллена обнаружила американский авианосец "Лексингтон", на палубе которого сохранились истребители и бомбардировщики. Он находился на глубине около трех километров на дне Кораллового моря. "Лексингтон" был одним из самых крупных кораблей, потонувших во время Второй мировой войны.

В мае 1942-го авианосец был атакован японской морской авиацией. В результате затопления судна погибли 216 человек.