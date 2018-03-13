Носорог помешал строительству театра в Петербурге

В Санкт-Петербурге приостановлены работы по возведению здания театра на 11 линии Васильевского острова. На участке нашли останки шерстистого носорога — млекопитающего, исчезнувшего примерно 8—14 тысяч лет назад. Об этом сообщает Moika78.ru.

В здании планировалось разместить учреждение культуры «Театр. На Вынос». Его руководство уже уведомили о временном прекращении работ.

«Меня эта новость застала неожиданно, в Венеции, — рассказал порталу руководитель театра Данил Вачегин . — И как директору, мне от этой находки только хуже, поскольку теперь по нашему законодательству на территории, где идет строительство, будут проводить различные экспертизы».

Изначально театр планировалось открыть в начале 2019 года, но, судя по всему, этот срок не будет соблюден. Когда снег сойдет, археологическую находку — останки животного — извлекут специалисты. Сотрудники театра уже дали носорогу прозвище Йося. «Потому что он, в отличие от Бродского, пришел умирать на Васильевский остров», — пояснил Вачегин.

Шерстистый носорог обитал в Европе и Азии и был типичным представителем так называемой мамонтовой фауны. Основными причинами его вымирания считаются изменение климата и связанные с ним перемены во флоре. По внешнему облику шерстистый носорог был в целом схож с современными носорогами.