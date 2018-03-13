Ещё
Носорог помешал строительству театра в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Носорог помешал строительству театра в Петербурге 

dom.lenta.ru 13 марта 2018
Фото: dom.lenta.ru
В Санкт-Петербурге приостановлены работы по возведению здания театра на 11 линии Васильевского острова. На участке нашли останки шерстистого носорога — млекопитающего, исчезнувшего примерно 8—14 тысяч лет назад. Об этом сообщает Moika78.ru.
В здании планировалось разместить учреждение культуры «Театр. На Вынос». Его руководство уже уведомили о временном прекращении работ.
«Меня эта новость застала неожиданно, в Венеции, — рассказал порталу руководитель театра Данил Вачегин. — И как директору, мне от этой находки только хуже, поскольку теперь по нашему законодательству на территории, где идет строительство, будут проводить различные экспертизы».
Изначально театр планировалось открыть в начале 2019 года, но, судя по всему, этот срок не будет соблюден. Когда снег сойдет, археологическую находку — останки животного — извлекут специалисты. Сотрудники театра уже дали носорогу прозвище Йося. «Потому что он, в отличие от Бродского, пришел умирать на Васильевский остров», — пояснил Вачегин.
Шерстистый носорог обитал в Европе и Азии и был типичным представителем так называемой мамонтовой фауны. Основными причинами его вымирания считаются изменение климата и связанные с ним перемены во флоре. По внешнему облику шерстистый носорог был в целом схож с современными носорогами.
dom.lenta.ru: последние новости
«Это Хрущев к тебе приходит, ботинком стучит» Стены зла Завораживающе черные дома со всего мира
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек80
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение