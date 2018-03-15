Самые невероятные цирковые шоу в истории

Публика всегда любила острые ощущения и в прошлом главным заведением, где их можно было получить, был цирк. Особо популярными были цирки уродцев, в котором выступали и обычные люди, притворяющиеся уникальными. Однако артисты удивляли не только своей внешностью, но и невероятными шоу, поэтому цирк всегда являлся популярным местом проведения досуга. Октави Латур

Так звали женщину-пилота, которая выступала в далеком 1905 с удивительным номером, во время чего водила автомобиль.

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В тот период истории авто были новинкой, поэтому трюкачка ловко поражала публику умением вождения на рампе на огромной скорости.

Алар

Пэнси Зедора, которую широкие массы знали как «Человеческую стрелу», на арене появлялась вместе с сестрой и шурином. Последние выстреливали родственницей из 12-метрового арбалета.

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Более того, в воздухе девушка держалась изящно и точно попадала в бумажную мишень, чем и поражала толпу.

Железная шея

Акробат из Германии Алом Петерс мог в присутствии зрителей осуществить прыжок с высоты в 22 метра с веревкой на шее, но при этом не сломать ее.

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Публика называла его мужчиной с железной шеей, но на самом деле веревка попросту откидывалась назад еще до того, как немец успевал коснуться земли. Кэннонбол

Фрэнк Ричардс или, как именовали его широкие массы, Кэннонбол прославился тем, что мог без особых последствий принять на себя внушительных размеров пушечное ядро весом в 47 кг.

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Затем он разрешал зрителям, пришедшим на представление, прыгать ему на живот. Жозефина Джираделли

Девушка стала известной цирковой артисткой в первой половине XIX века благодаря своей невосприимчивости к огню. Она могла поддерживать кипящий свинец непосредственно во рту, ловко поднимала раскаленный железный блок, удерживая его над головой, притом делала это голыми руками.

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Кроме того, она босиком ходила по раскаленной до предела пластине из металла, за что получила прозвище «Королева огня».

Энни Джонс

Широкую известность этой участнице списка принесла ее необычная внешность, поскольку у нее имелась пышная и ухоженная борода.

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Уже с пятилетнего возраста у нее начали расти усы, поэтому в итоге девушка решила работать в цирке.

Мальчик-омар

Грейди Стайлз стал далеко не первым в целом поколении семейства, кто имел врожденную эктродактилию, когда пальцы его рук и ног слились воедино. Отец мальчика уже являлся звездой цирка и вскоре стал работать с ним в паре.

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Грейди в итоге завел четырех детей, и двое из его отпрысков имели такое же отклонение.