Ещё
Ученые исследуют скелет инопланетного существа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые исследуют скелет инопланетного существа 

Рамблер 13 марта 2018
Российские ученые стали свидетелями обнаружения скелета существа похожего на человека, но таковым явно не являющимся.
Знакомство отечественных ученых с мумией, найденной в Перу, состоялось благодаря мексиканскому уфологу, ведущему передачи «Третье тысячелетие» Джейми Маусану.
После начала исследований учеными, ренгенологоми и спецалистами по компьютерной томографии, стало ясно, что найденному скелету около 2500 лет. Пропорции тела схожи с человеческими, но все же имеют бесспорные отличия: у найденных останков по три пальца на конечностях, причем длина их тоже явно превышает привычную для человека; необычно удлиненный, вытянутый назад череп; вместо ушей — плохо заметные отверстия.
Некоторые подозрения вызывало то, что скелет был будто гипсовым — он был обсыпан специальным порошком. Посредством рентгенологического обследования удалось выяснить, что это существо все же было когда-то живым — заметны останки внутренних органов. Мумия, вероятно, просто была забальзамирована с помощью порошка.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек80
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение