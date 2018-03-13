Ученые исследуют скелет инопланетного существа

Российские ученые стали свидетелями обнаружения скелета существа похожего на человека, но таковым явно не являющимся.

Знакомство отечественных ученых с мумией, найденной в Перу, состоялось благодаря мексиканскому уфологу, ведущему передачи «Третье тысячелетие» Джейми Маусану.

После начала исследований учеными, ренгенологоми и спецалистами по компьютерной томографии, стало ясно, что найденному скелету около 2500 лет. Пропорции тела схожи с человеческими, но все же имеют бесспорные отличия: у найденных останков по три пальца на конечностях, причем длина их тоже явно превышает привычную для человека; необычно удлиненный, вытянутый назад череп; вместо ушей — плохо заметные отверстия.

Некоторые подозрения вызывало то, что скелет был будто гипсовым — он был обсыпан специальным порошком. Посредством рентгенологического обследования удалось выяснить, что это существо все же было когда-то живым — заметны останки внутренних органов. Мумия, вероятно, просто была забальзамирована с помощью порошка.