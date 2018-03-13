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Народ, который живет под землей
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Народ, который живет под землей 

Anews 13 марта 2018
Фото: Anews
Еще полвека назад мир даже не подозревал о том, что в холмах Туниса есть целые города и деревни под землей. Только в 1967 году жители раскрыли свой секрет. А с тех пор, когда в Джебель-Дахаре были сняты "Звездные войны", подземные жилища постепенно исчезают.
Берберы начали строить подземные жилища в холмах Джебель-Дахары более тысячи лет назад. Каждый дом является системой пещер, созданных вручную среди мягкого песчаника. Сперва создавалась большая яма около 7 метров в глубину. По сути она представляла собой внутренний дворик, углубляясь в стены которого прорывали необходимые помещения.
Также как и в других домах, поселенцы создают пещеры со спальнями, столовыми, гостиными и кухнями. А большое количество комнат связывает собой цепь коридоров. Иногда комнаты могут располагаться на разных уровнях и тогда людям приходится пользоваться свисающей на другой "этаж" веревкой.
Согласно легендам, первые подземные жилища служили укрытием для берберов от захватчиков. Однако народ начал использовать такой тип жилищ не только из-за незаметности, ведь пещеры идеально подходят для местного климата. Летом в Джебель-Дахаре температура поднимается до 45 граусов, а зимой опускается ниже нуля. Что касается искусственных пещер, в них комфортно при любой погоде.
Матмата является самым большим подземным городом. Несколько сотен лет он стоял в Джебель-Дахаре, пока в 1967 году не начался ужасный ливень. Осадки продолжались более 3 недель и размыли искусственные пещеры, и тогда берберам пришлось просить помощи у властей Туниса. ​
Сейчас пещеры теряют свою популярность у берберов, ведь власти страны строят новые деревни с современными зданиями для поселенцев. Большинство молодежи уже переместилось в новые жилища и опробовали "удобства XX века", в числе которых плитки, кондиционеры и стиральные машины.
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