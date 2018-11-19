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Тест: узнайте, как сильно вы счастливы?
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Тест: узнайте, как сильно вы счастливы? 

Рамблер 13 часов назад
Фото: pixabay.com
Все мы хотим быть счастливыми, но иногда кажется, что мы сами все портим. Люди так устроены, что им всегда чего-то не хватает. Кажется, что вот еще немного и точно все будет идеально. Но на самом деле, нет никакого идеально. А наше счастье чаще всего зависит от нас самих.
Можно ли вообще понять, что такое счастье? Словари определяют это состояние так: "максимально интенсивное переживание чувства радости" или "высокая степень удачливости, везения". Ясно, что счастье — составное понятие, и для всех оно свое.
Научные исследования показывают, что счастье зависит от трех факторов: удовлетворенности жизнью, наличия положительных эмоций и отсутствия отрицательных. На основе этого ученые составили Оксфордский опросник, который предназначен для измерения уровня счастья в целом.
Пройдите тест и узнайте, какой из трех факторов влияет на ваше ощущение счастья.
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