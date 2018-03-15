NASA найдет места, пригодные для обитания на Марсе

Космическое агентство NASA несколько раз посылало к Красной планете небольшие вездеходы. Последним оно отправило марсоход «Кьюриосити», который исследовал гору Эолиду и песок, лежащий на поверхности планеты. Следующая экспедиция передвижного робота запланирована на 2020 год. Имя будущему роверу еще не выбрали, но известны его характеристики и цели миссии.

Как заявляют представители агентства, новый марсоход основан на предыдущих разработках, поэтому 85% его конструкции перекочует с вездехода «Кьюриосити». Это сэкономит инженерам время и деньги, а главное — уменьшит риск неполадок. В комплект робота войдут 23 камеры, дрель, подвижная «рука» и измерительные приборы. Рентгеновский спектрометр и ультрафиолетовый лазер помогут марсоходу искать сигналы биологической жизни в микробном масштабе. Перечисленное снаряжение, включая радар, чье действие основано на звуковых волнах, позволит исследовать грунт Красной планеты на глубине до 10 метров. Ученые предполагают, что это оборудование поможет отыскать остатки воды и льда, которые могли сохраниться под поверхностью.

naked-science.ru

Устройство марсохода / NASA/JPL-Caltech

23 камеры, которыми оснастят «Марс-2020», будут передавать картинку в цвете и высоком разрешении. Даже «Кьюриосити» с его 17 камерами не мог полностью отразить марсианский ландшафт, поэтому ученым приходилось соединять фотографии, чтобы получить целостную картину. С новым аппаратом эта проблема исчезнет, так как изображения будут накладываться друг на друга. Кроме того, робот обретет микрофон и впервые запишет звуки Марса.

Помимо аудиозаписей и фотографий в высоком разрешении ученые надеются отправить на Землю образцы марсианской почвы. Ровер пробурит как минимум 20 разных пород, положит образцы в пробирки и оставит на том месте, где в будущем должна пройти операция по их извлечению. Эти данные помогут исследователям понять, какие места на Марсе более всего пригодны для освоения человеком.

Начало миссии запланировано на июль или август 2020 года. В этот период Земля и Марс окажутся в такой позиции, которая, по словам ученых, лучше всего подходит для межпланетных перелетов. Предполагается, что марсоход приземлится в феврале 2021 года и проведет на Красной планете один марсианский год, или 687 земных суток.

Недавно космическое агентство NASA протестировало другого робота, который будет исследовать глубокие слои марсианского грунта. Его запуск запланирован на май 2018 года.