Что не стоит гуглить, чтобы вас не арестовали

В эру развития машинного обучения искусственный интеллект окружает нас по всюду. ИИ принимает заказы в интернет-магазинах, составляет меню для ресторанов, решает юридические вопросы.

Все идет к тому, что искусственный интеллект наденет погоны и начнет раскрывать преступления. Кстати, зачатки этого уже есть.

Например, некоторые алгоритмы могут составить серию преступлений, совершенных одним человеком или преступной группировкой. Даже если преступления совершены в разное время и разных местах, алгоритм воссоздаст их как серию.

ИИ анализирует характер преступления, основные улики, время и место, после чего сопоставляет данные с имеющимися в базе делами.

Также благодаря машинному обучению удалось составить карту районов, в которых больше всего совершается преступлений. Исследование доказало, что меньше преступлений совершаются в районах с современными зданиями. Окружение и обстановка вокруг также влияет на количество преступлений.

Не гугли это

Многие эксперты уверены, что в будущем предсказание преступлений будет учитывать поведение человека в сети. История поиска в браузере, сохраненные страницы, переписки Вконтакте — все это может рассказать о ваших намерениях совершить преступление.

Одной из жертв искусственного интеллекта стала Рейчел Фи, которую обвинили в убийстве собственного ребенка. Доказательством ее вины стала история браузера, в которой сохранились недавние поисковые запросы.

Женщина спрашивала у Google «можно ли умереть от сломанной ноги?», «морфий для ребенка» и «могут ли жены быть в тюрьме вместе?». Как не сложно догадаться, ее ребенок умер в агонии из-за необработанной раны.

Похожий случай произошел и в другой семье, когда расследование истории поиска показало, что незадолго до смерти ребенка Кейси Энтони 84 раза вводила в поиск слово «хлороформ». Но суд признал ее невиновной.

Спрятать труп быстро без регистрации

По истории в браузере можно предсказать еще не совершенные, но готовящиеся преступления. Если человек активно интересуется «где лучше спрятать труп» или «как растворить тело в кислоте» у него явно что-то пошло не по плану. Правоохранительным органам стоит присмотреться к такому пользователю Сети.

Искусственный интеллект уже следит за нашим пребыванием в Сети. Вспомните, только с утра по дороге на работу вы читали статью о том, как научиться рисовать лошадей, а уже вечером на ваше компьютере из всех щелей лезет реклама художественных мастер-классов и канцтоваров. Совпадение?

Эксперты предупреждают, что очень скоро так будет не только с рекламой, и вся наша история браузера будет тщательно анализироваться роботом, который поставит нужный «диагноз». Загуглил таблетки от депрессии — самоубийца, нужны литры керосина — вандал.