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Как почтовых голубей обучали доставлять письма
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Как почтовых голубей обучали доставлять письма 

Anews 17 марта 2018
Фото: depositphotos
Люди приручили голубей больше 5 тысяч лет назад на просторах Древнего Египта, и в те времена жители были поражены тем, как легко эта птица может найти свое гнездо, как бы далеко она не была. Даже если пернатый окажется под наркозом и ее увезут на внушительное расстояние от своего гнезда, он все равно сумеет обнаружить дорогу домой, и эта способность поражала человека тысячелетиями. Современные голуби могут с легкостью преодолеть больше 100 км всего за один час, а в прошлом они могли справляться с очень длительными дистанциями. Одновременно с этим, животные оказывались в состоянии переносить на себе грузы суммарным весом 90 граммов, поэтому часто становились почтальонами.
Ключевой составляющей действия голубиной почты являлся хоуминг, когда голубь успешно возвращается в свое гнездо. Птицы могут целенаправленно двигаться лишь в одном направлении — к себе домой, поэтому, чтобы отправить что-либо таким образом, нужно взять птицу с собой. Чтобы голубиная почта работала без потерь, люди стали выводить более выносливых птиц, чья средняя продолжительность жизни достигала 20 лет.
anews
Ученые поясняют, что точкой отсчета для голубя служит его гнездо, которое он вычисляет благодаря окружающему его уровню магнитной напряженности. Однако все еще достоверно неизвестно, какими приемами пользуются эти птицы, чтобы найти дорогу в свой дом, но наиболее распространенной версией является использования птицами инфразвука. Они могут улавливать колебания звука меньше 10 герц. Каждая точка Земли имеет свою неповторимую звуковую карту, которую могут запомнить пернатые и лететь, опираясь на свою память.
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