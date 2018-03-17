Как отмечают День святого Патрика

Сотни людей в зеленом маршируют под веселую фолк-музыку по главным улицам города. Картина, которую 17 марта можно встретить всюду: от Токио и Сеула до Лондона и Нью-Йорка. День святого Патрика уже давно справляют далеко за пределами Ирландии, а в России к нему вообще особое отношение. Очень уж он подходит нам по менталитету. «МИР 24» разобрался, кто, зачем и как отмечает чуждый, казалось бы, праздник. Кто такой святой Патрик?

Для начала немного истории. Патрик, в честь которого назван праздник, жил приблизительно в IV-V веках нашей эры. Он родился в римской Британии, но еще в юношестве был доставлен в Ирландию в качестве раба. Именно в рабстве он познал христианство, по легенде — без всяких подсказок и наставлений внезапно осознал, как жить по всем заветам Иисуса

Мужчина бежал от работорговцев в Галлию (территория современной Франции) и встретился там со святым Германом, у которого прошел обучение, чтобы стать епископом. Папа Римский Целестин II узнал об истории юноши из экзотической для христиан Ирландии. Тогда подавляющее большинство жителей страны составляли язычники, поэтому понтифик поручил Патрику отправляться на родину и вести миссионерскую деятельность.

По историческим сведениям, благодаря епископу христианство в Ирландии было принято не «огнем и мечом», как это обычно происходило в те годы, а практически бескровно. Он построил несколько сотен церквей и крестил более ста тысяч ирландцев. Кроме того, по легенде, он изгнал из островного государства всех змей. В результате Патрик, конечно, был канонизирован церковью, причем случилось это еще до ее разделения. Обряды и традиции

Казалось бы, причем тут зеленый цвет, трилистник и лепреконы? Христианский праздник уже давно преобразился из чисто религиозного в культурный, став неким символом Ирландии и главным ретранслятором ценностей этой страны.

С середины XVIII века, когда этот праздник стал отмечаться в Северной Америке, ежегодно ценители всего ирландского собираются вместе, чтобы справить День святого Патрика не в храме, а в пабе за кружкой хорошего эля. Трилистник — это символ Ирландии. Все дело в том, что именно на этом растении Патрик объяснил местным язычникам понятие Святой Троицы. Кроме того, в детстве практически каждый ирландец перебирал сотни клеверов, пытаясь найти единственный с четырьмя листами — по легенде, он приносит удачу.

С зеленым цветом все проще: он и на флаге Ирландии есть, и часть традиционных военных одежд были выполнены в этом цвете. В зеленый на День святого Патрика окрашивают вообще все: лица, машины, пиво, а в Чикаго даже реку делают зеленой на один день в году. Тех, кто не одет в зеленое 17 марта принято щипать, чтобы в следующем году они выбрали правильный наряд.

Лепреконы суть маленькие люди, вырождения злых духов фейри. Небольшие человечки всегда носят с собой горшочек золота, который всеми силами постараются уберечь от людей. Считается, что лепреконов можно найти у основания радуги. В День святого Патрика чаще всего используется образ этих существ из популярной культуры начала XX века. Это рыжая борода, стучащие башмачки и перевязанная ремнем шляпа, которую носят участники фестиваля.

На парадах в честь Дня святого Патрика обычно выступают с традиционной фолк-музыкой и ирландскими танцами. Активно проводятся мероприятия, связанные с распространением культуры: всех желающих учат языку и традициям Ирландии, рассказывают о житие Патрика. Правительство островного государства не скрывает, что использует популярный во всем мире праздник для пропаганды культурных ценностей и туризма.

В России эту дату долгое время считали чуждой. День поминания Патрика не справляли ни при царском, ни при советском режиме. Первый парад прошел в Москве лишь в 1992 году, а в 1999 году был взят под патронаж посольства Ирландии в России. Традиционное шествие по городу завершается восьмичасовым концертом. Ежегодно участие в праздновании принимаю тысячи людей. За прошедшие годы россиянам так полюбился День святого Патрика, что он стал одним из самых массовых фестивалей чужой культуры в РФ. Духовная связь с Россией

И все же, почему в России так любят этот праздник? Все дело в общей атмосфере неподдельного веселья с музыкой, танцами и костюмированными спектаклями. День святого Патрика напоминает многие традиционные языческие праздники, многие воспринимают его как вторую масленицу.

Ирландцы, которых удается расспросить о связи их страны с РФ, обычно отмечают близость двух расположенных на разных концах Европы стран. Родство наших душ, потрясающая энергетика и красота ирландских традиций заставляют 17 марта вновь и вновь возвращаться в пабы и на площади. А уж музыка будто сама заставляет пуститься в пляс.

Ирландская культура в целом невероятно близка нам. По всей России открыты десятки школ различных кельтских танцев — по этому показателю среди традиционных плясок они проигрывают разве что русским народным. Несколько популярных российских музыкальных групп, таких как «Тролль гнет ель», вообще построили всю свою карьеру на ирландском фолке. И это тоже исключительная для российской рок-сцены ситуация. В общем, если б не было России — россияне бы точно поселились в Ирландии. Я православный, можно ли мне праздновать День святого Патрика?

Безусловно! Патрик был канонизирован до разделения церквей, а значит, он является святым и в православном христианстве. Более того, в 2017 году РПЦ решила официально отмечать праздник покровителя Ирландии. Правда, официальная дата из-за разницы между юлианским и григорианским календарями несколько сдвинулась. В православии день Патрика будут отмечать 30 марта. Кроме того, в этот день все еще будет продолжаться Великий Пост, поэтому выпить эля не получится.

В этом году в России День святого Патрика перенесли на неделю. Традиционный парад в Москве начнется в 12.00 24 марта в парк «Сокольники». Обязательное условие только одно: приходите в чем-нибудь зеленом.