«Кремлевская диета»: как питаются народны избранники

В меню, по ее словам, включены холодные блюда и закуски, первые, вторые овощные, мясные, рыбные блюда, гарниры из овощей и круп, напитки из фруктов и ягод, хлебобулочные изделия, а также выпечка собственного производства.

Все блюда готовят по единым технологическим картам, а при составлении меню учитываются такие критерии, как потребительский спрос, сезонность, совместимость, взаимозаменяемость, экономичность и безопасность продуктов, отметила Крылова.

Кроме того, по ее словам, специалисты-технологи и врачи-диетологи, при разработке меню уделяют большое внимание детальному изучению качества используемых продуктов.

«Особо хочется обратить внимание, что во всех подразделениях комбината питания «Кремлевский», будь то в Госдуме , Доме правительства, Совете федерации или Счетной палате , а также на Старой площади, единое базовое меню. Но, исходя из предпочтений и вкуса посетителей, заведующие производствами каждого подразделения могут дополнительно включать или заменять 8−10 блюд ежедневно», — рассказала агентству пресс-секретарь.

Как сообщал «Ридус», в сентябре прошлого года возмущенные сенаторы обсудили на заседании комитета Совета Федерации по регламенту качество котлет в местном буфете. Цены тогда тоже не понравились сенаторам. Как тогда заявила зампредседателя комитета Светлана Горячева , полуфабрикаты им продают по завышенным ценам.

Сейчас во всех подразделениях комбината «Кремлевский» налажен механизм получения обратной связи от посетителей, отметила Крылова.

По ее словам, если поступают такие обращения, то, как правило словам, большинство из них касается расширения ассортимента блюд. Кто-то хотел бы, чтобы было больше диетических блюд, кто-то говорит о сезонных блюдах, о десертах.

«Руководство комбината питания старается учитывать все пожелания посетителей», — отметила в беседе с агентством Крылова.

Пресс-секретарь также рассказала, что повара комбината питания «Кремлевский» готовят различные блюда русской кухни, а также осваивают технологии приготовления популярных блюд других народов.

В частности, шеф-повар «Кремлевского» участвовал в фестивале «Русско-Французские гастрономические сезоны» в отеле «Метрополь», после чего был приглашен в «Кафе де Пари» в Монте-Карло, где с ассистентом запускал недельное русское меню в качестве шефа кремлевской кухни, отметила Крылова.