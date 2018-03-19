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Самая странная звезда в Галактике пульсирует
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Самая странная звезда в Галактике пульсирует 

Don't Panic 19 марта 2018
Фото: Don't Panic
Астрономы называют ее самой загадочной звездой во всей галактике. За 1200 световых лет от нас, в созвездии Лебедя, она мерцает и тускнеет так, как никогда не видели раньше. Нерегулярные паттерны вспышек указывают на что-то, переодически блокирующее звезду. Исследователи предложили множество объяснений, включая черные дыры, кометные рои и межзвездные облака — но подошла только одна. И да, речь идет о внеземной цивилизации.

Необъяснимая пульсация

Первые данные заставили астрономов проверить телескоп на предмет поломок. Но информация с «Кеплера» оказалась верна, никакими искажениями объяснить поведение звезды нельзя. Постепенно исследователи отвергли все реальные причины. Спектральный анализ исключил изменения светимости из-за внутренних процессов, облака пыли не скрывают звезду, кометы и астероиды также не влияют на паттерны спадов яркости.

Единственное объяснение

В конце концов ведущий автор исследования Табета Бояджян предложила научному сообществу перестать отмахиваться от единственно подходящего объяснения. Мерцание Табби говорит о том, что внеземная цивилизация строит астроинженерное сооружение для использования энергии своей звезды. Теоретически возможность существования так называемой Сферы Дайсона вполне реальна — физики говорили об этом еще в начале прошлого века.

Теория энергетических сфер

В 1937 году Олаф Стэпледон в романе «Звездный писатель» предположил, что развитая цивилизация, нуждающаяся в энергии, в конечном счете должна будет получать ее из своей звезды. Вдохновленный этой идеей физик Фриман Дайсон выдвинул новое предположение о поиске разумной жизни, ориентируясь на эти мегаструктуры, которые сейчас называют Сферами Дайсона. Уже в 2005 году астроном Люк Арнольд предположил, что подобная структура может быть также использована для создания мерцающего сигнала, отправляющего в космос своеобразный код — нечто вроде азбуки Морзе.
Возможно, мы имеем дело с чрезвычайно развитой цивилизацией, соорудившей большую сеть накопителей, чтобы аккумулировать огромные запасы энергии, получаемой от звезды. Возможно, кривая блеска своей нерегулярностью говорит о том, что вокруг звезды вращаются искусственно созданные объекты — Эндрю Симион, декан кафедры астрономии Калифорнийского университета

Поддержка ученых

Сценарий Табеты Бояджян научное сообщество приняло как единственный, в полной мере объясняющий происходящие со звездой изменения. Конечно, астрономы неоднократно заявляли прессе, что инопланетяне должны быть самой последней гипотезой, которую стоит иметь в виду. Однако, если это выглядит как мышь, пищит как мышь и любит сыр, то называть ее слоном просто глупо.

Звезда под микроскопом

С 19 октября 2015 года звездная система KIC 8462852 находится под неусыпным контролем мощных радиотелескопов. В следующем году к наблюдению подключатся мощные структуры Грин-Бэнка, а еще через год NASA планирует вывести на орбиту первые космические телескопы, созданные в рамках программы поиска экзопланет.

Мы ее теряем

В процессе исследования ученые выяснили, что звезда Табби не просто мерцает, но постоянно уменьшается в яркости. За три года яркость снизилась на 3% — беспрецедентный показатель. Для сравнения астрономы проверили 200 ближайших звезд и 355 звезд по строению схожих с KIC 8462852. Яркость ни одной из них за аналогичный промежуток времени не упала больше, чем на 0,34%.
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