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Тест: как это по-древнерусски? 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Представьте себе, что машина времени — не фантастика, а уже свершившаяся реальность. И вы легко можете путешествовать по разным эпохам. Прекрасная возможность, не так ли?
Но возникает вопрос: сможете ли вы понять ваших далеких предков или потомков? И дело даже не в том, что между вами десятки или сотни лет. Все проще. Сумеете ли вы преодолеть языковой барьер?
Нет, мы не шутим. Кажется, чего проще — понять своих же (пусть и прошлых/будущих) соотечественников. На деле же все немного сложнее. Попробуйте пройти этот тест и ответить на все вопросы. Если получится, ждите, когда изобретут машину времени, и смело отправляйтесь в прошлое.
А если вы не сможете ответить на все вопросы правильно, то точно узнаете много нового и интересного.
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