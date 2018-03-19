Как семья евреев-лилипутов выжила в Освенциме

История артистической семьи еврейских музыкантов-лилипутов из Румынии, которой удалось пережить Освенцим и чудовищные эксперименты доктора Менгеле.

Среди многих узников Освенцима, которые 27 января 1945 года встретили советских солдат, оказалась и еврейская семья Овиц. Семеро братьев и сестер родом из румынского городка Розвеля прожили в трудовом лагере почти год. Впрочем, главное не это, а то, что семья состояла из лилипутов и людей нормального роста и во время заключения Овицев исследовал доктор Менгеле. Предыстория

Семья Овиц была родом из Румынии. И отец по имени Шимшон был карликом, что, впрочем, не помещало ему дважды быть женатым на высоких женщинах. От них у него и родилось десять детей, семеро из которых были лилипутами, а еще трое — нет.

Шимшон умер в 1923 году, когда младшей дочери, Перле, еще не исполнилось двух лет. Его вторая жена Батья осталась воспитывать детей одна. Она прекрасно понимала, что детям-карликам придется в жизни нелегко, а потому решила с раннего детства учить их музыке, чтобы они впоследствии могли заработать на жизнь.

Дети Овиц оказались очень талантливыми, и вскоре они уже организовали семейный ансамбль, там были гитара и скрипка, барабаны и виолончель и другие инструменты. В семейных концертах принимали участие не только дети-карлики, но и все многочисленное семейство.

Умирая, Батья завещала детям всегда держаться друг друга и ни в коем случае не расставаться. И все Овицы всегда были вместе. Погиб лишь один из братьев, который, к слову, покинул остальных.

Семья Овиц успешно гастролировала по Румынии, Венгрии, Чехословакии в 1930-40-е гг.

Коллективы лилипутов в довоенной Европе пользовались успехом. Овицы в начале 1930-х годов стали выступать музыкальным коллективом, назвав его «Труппа лилипутов». Используя инструменты уменьшенных размеров, они играли в 30-40-х годах в Румынии, Венгрии и Чехословакии и стали эстрадными звездами.

Овицы пели на идише, венгерском, румынском, русском и немецком языках. Между гастролями они проживали с супругами все в одном доме, выполняя наказ матери не разлучаться: каждый раз, когда кто-то женился или выходил замуж, супруг начинал жить с ними, помогая труппе. Вышедшим замуж лилипуткам врачи запрещали рожать, но у одного из лилипутов родилась дочь без отклонений: генетическое заболевание Шимшона ей не передалось. У семьи был свой автомобиль, первый в округе.

Когда в сентябре 1940 года Северная Трансильвания отошла к Венгрии (союзнице нацистской Германии), на ее территории вступили в действие новые расовые законы: евреям запрещалось выступать перед неевреями. Однако Овицам удалось получить документы, где не упоминалось их еврейское происхождение, и таким образом они продолжали давать концерты до 1944 года. При этом они по-прежнему соблюдали шаббат, при необходимости сказываясь больными, чтобы не проводить в этот день концерты.

В 1944 году Венгрию оккупировали немецкие войска; в то же время Овицам больше не удавалось скрывать свое происхождение, и они были вынуждены носить нагрудные желтые звезды. 15 апреля немцы собрали их в числе других еврейских жителей в синагоге для дальнейшей транспортировки в лагерь. Там их увидел немецкий офицер, переселил их в квартиру и в последующие вечера заставил развлекать своих сослуживцев. Это продолжалось до 15 мая, когда все двенадцать членов семьи были отправлены в Освенцим. Освенцим и эксперименты Доктора Смерть

По прибытии в Освенцим (Аушвиц) Овицы уже на платформе привлекли внимание работников лагеря, когда Мики Овиц стал раздавать рекламные открытки труппы. Всего в лагерь приехали 12 членов семьи — от 15-месячного ребенка до 58-летней женщины. О них сообщили доктору Менгеле, который поселил Овицев отдельно от остальных узников и освободил от работ. Менгеле, в частности, заинтересовался фактом наличия в семье как карликов, так и людей с нормальным ростом. Позже к их семье присоединилась семья Шломовиц (родители и шестеро детей) и назвалась их родственниками (а сами Овицы их не выдавали).

Менгеле, который устроил в Освенциме «человеческий виварий», не испытывал угрызений совести за пытки, издевательства и убийства огромного количества людей. Недаром он получил свое прозвище — Доктор Смерть. Его энтузиазм, амбиции и жестокость отличали его даже от других врачей, работавших в лагерях смерти. Одной из первых задач в его карьере было справиться с эпидемией тифа в женском бараке. Он решил эту проблему, отправив всех 498 женщин в газовую камеру. Он также поручил убить семью цыган, чтобы исследовать их глазные яблоки. Впрочем, в отношении семьи Овиц у Менгеле были другие планы.

На следующий день после прибытия в Освенцим маленькие люди попали в лабораторию доктора. Выглядела она как самая обычная клиника — врачи в белых халатах, ничего экстраординарного. Им показалось, что все, чего хотел персонал, — взять у Овицев анализ крови. Мизерная плата за то, что им сохранили жизнь. Однако кровопускания повторялись каждую неделю наряду с рентгеновским облучением.

Для наблюдения над карликами Менгеле устроил в лагере специальный квартал, создал для них несколько лучшие санитарные условия и питание, чем для остальных узников (после того как увидел, что они слабеют от обычного лагерного питания), а также позволил им оставаться в своей одежде и не сбривать волосы. Членов семьи более высокого роста он заставил носить карликов на эксперименты.

Овицы, как и многие другие заключенные лагеря, подвергались различным экспериментам. Сотрудники Менгеле брали у них в большом количестве кровь на анализы, извлекали костный мозг, вырывали зубы и волосы в поисках признаков наследственных заболеваний, подвергали радиоактивному облучению, вводили бактерии, лили горячую и холодную воду им в уши и закапывали в глаза капли, ослепляющие их на полдня. Гинекологи обследовали замужних женщин и вводили им в матку обжигающую жидкость неизвестного химического состава.

Худшим испытаниям подвергся 18-месячный Шимшон Овиц, потому что у него были родители нормального роста, а сам он был рожден преждевременно; Менгеле брал у него кровь из вен за ушами и из пальцев. Овицы также видели, как два новоприбывших карлика были убиты и сварены, чтобы выставить их кости в музее.

Вероятно, Менгеле сам не знал, что искал. В его бумагах не нашлось упоминаний о том, что он хотел обнаружить ген карликовости, — только рутинные анализы и результаты обследования почек и печени. Психиатры засыпали лилипутов вопросами, чтобы выяснить уровень их интеллекта. Врачи неоднократно проверяли их на сифилис. Дору Овиц, жену старшего из братьев, Аврама, Менгеле подверг допросу о ее сексуальной жизни с мужем.

Судя по воспоминаниям самих Овицев, Менгеле к ним привязался. По рассказам одной из сестер, Менгеле называл их по именам семерых гномов из диснеевского мультфильма. По иронии судьбы, одна из заключенных Освенцима художница Дина Готтлиб, делавшая в том числе документальные зарисовки семи лилипутов, после войны вышла замуж за ведущего мультипликатора «Белоснежки» Арта Бэббита.

Когда Менгеле перевели из Освенцима, началось массовое уничтожение людей, и Овицы почти смирились, что и им всем суждено умереть, но вышло все иначе. В январе 1945 года концлагерь был освобожден, и, что было совершенно удивительно, семейство Овиц дожило до этого дня в полном составе. Это стало своеобразным рекордом — 12 членов одной семьи, младшему из которых было 15 месяцев, а старшему — 58 лет, пережили Освенцим. Их подержали какое-то время в советском лагере беженцев, а затем отпустили.

7 месяцев Овицы добирались пешком до родного села. Найдя свой дом в Розавле разграбленным, они сперва перебрались в село Сигет, затем им удалось получить бельгийскую визу, и они поселились в Антверпене. Гастролировать в послевоенной Европе не представлялось возможным, и в мае 1949 года они переехали в Израиль, поселились в Хайфе и снова начали концертную деятельность, пользуясь успехом и собирая большие залы. При этом они сменили программу: вместо песен на иностранных языках играли одноактные пьесы из жизни местечка. В 1955 году они оставили сцену и приобрели два кинотеатра и кафе.

Потомки лилипутов-мужчин родились обычного роста. Первым умер один из братьев в 1972 году, старшая из сестер, Розика, умерла в 1984 году в возрасте 98 лет, младшая, Перла, в 2001 году в 80 лет. Похоронены они тоже все вместе на одном семейном участке кладбища.

Об истории семейной труппы лилипутов Овиц весь мир узнал благодаря публикации воспоминаний об Освенциме Перлы Овиц. О пережитом женщина поведала только после смерти всех остальных членов семьи. Незадолго до смерти Перла как-то сказала в одном из интервью:

«Мы были единственной семьей, которая вышла из лагеря смерти целой и невредимой. Если бы я была обычной еврейской девочкой ростом метр семьдесят, меня бы отправили в газовую камеру, как сотни тысяч других евреев. Поэтому на вопрос, почему я родилась карлицей, я бы ответила, что, видимо, мое уродство было для Всевышнего единственным способом сохранить мне жизнь. В душе мы были великанами…»