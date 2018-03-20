Сколько европейских столиц взяли русские

Все помнят сакраментальную фразу Иоанна Грозного из комедийного фильма: «Казань — брал, Астрахань — брал!». В самом деле, начиная с XVI столетия Московское государство начало заявлять о себе громкими военными победами. И при этом отнюдь не ограничивалось успехами в восточных землях. Очень скоро поступь русских полков зазвучала и в Европе. Какие же европейские столицы стали свидетелями побед русского оружия? Прибалтика

Северная война завершилась победой России и позволила Петру I присоединить к владениям русской короны земли прибалтийских государств. В 1710 году после долгой осады была взята Рига, а затем и Ревель (Таллин). Тогда же русский десант захватил тогдашнюю столицу Финляндии Або. Стокгольм

Впервые русские войска объявились в районе шведской столицы в ходе Северной войны. В 1719 году русский флот совершил высадку десанта и рейды по пригородам Стокгольма. В следующий раз Стокгольм увидел русский флаг в ходе русско— шведской войны 1808-1809 года. Шведская столица была взята в результате уникальной операции — марш-броска по замерзшему морю. Армия под командованием Багратиона преодолела 250 километров по льду, пешком, в метель. На это потребовалось пять ночных переходов.

Шведы были уверены, что им ничего не угрожает, ведь Россию от них отделяет Ботнический залив Балтийского моря. В результате, когда появились русские войска, в шведской столице началась самая настоящая паника. Эта война окончательно завершила все споры между Россией и Швецией и навсегда вывела Швецию из числа ведущих европейских держав. Тогда же русские заняли Турку — тогдашнюю столицу Финляндии, и Финляндия вошла в состав Российской империи. Берлин

Столицу Пруссии, а затем и Германии русские брали дважды. Первый раз это было в 1760 году, в ходе Семилетней войны. Город был взят после энергичного рейда объединенных русско-австрийских войск. Каждый из союзников, понятное дело, спешил опередить другого, поскольку лавры победителя достались бы тому, кто успеет прийти первым. Русская армия оказалась расторопней.

Берлин был сдан, практически, безо всякого сопротивления. Жители Берлина в ужасе замерли, ожидая появления «русских варваров», однако, как скоро выяснилось, опасаться им следовало австрияков, у которых были с пруссаками давние счеты.

Бухарест Австрийские войска учинили в Берлине грабеж и погромы, так что урезонивать их с применением оружия пришлось русским. Говорят, что Фридрих Великий , узнав о том, что разрушения в Берлине были минимальными, сказал: «Спасибо русским, они спасли Берлин от ужасов, которыми австрийцы угрожали моей столице!» Однако, официальная пропаганда по воле все того же Фридриха, не скупилась на описания ужасов, которые чинили «русские дикари». Второй раз Берлин был взят весной 1945 года, и этим завершилась самая кровопролитная война в истории России.

Столицу Румынии русские войска заняли в ходе русско-турецкой войны 1806-1812 года. Султан пытался отбить город, но русская армия, насчитывавшая меньше пяти тысяч штыков, выступила против тринадцатитысячного корпуса турок и наголову разбила его. В этом бою турки потеряли более 3 тысяч, а русские — 300 человек.

Турецкая армия отошла за Дунай, а султан был вынужден оставить Бухарест. Бухарест наши войска брали и в 1944 году, в ходе Ясско-Кишиневской операции, которая признана одной из самых успешных и эффективных военных операций Второй мировой войны. В Бухаресте началось восстание против фашистского режима, советские войска поддержали восставших, и были встречены на улицах Бухареста цветами и общим ликованием. Белград

Впервые Белград был взят русскими войсками в ходе все той же русско-турецкой войны 1806-1812 года. В Сербии разгорелось восстание против Османской империи, поддержанное русскими. Белград был взят, наши войска были восторженно встречены, а Сербия перешла под протекторат России. Впоследствии, Сербию пришлось освобождать от турок еще раз, поскольку условия мира были нарушены Османской империей, и при попустительстве европейских государств турки вновь принялись притеснять христиан. Освободителями наши войска вошли на улицы Белграда и в 1944 году.

В 1798 году Россия в составе антифранцузской коалиции начала борьбу с Наполеоном, захватившим земли Италии. Генерал Ушаков высадился недалеко от Неаполя, и взяв этот город, двинулся на Рим, где располагался французский гарнизон. Французы поспешно отступили. 11 октября 1799 года русские войска вступили в «вечный город». Вот как писал об этом лейтенант Балабин Ушакову: «Вчерашнего числа с малым нашим корпусом вошли мы в город Рим.

Восторг, с каким нас встретили жители, делает величайшую честь и славу россиянам. От самых ворот св. Иоанна до солдатских квартир обе стороны улиц были усеяны обывателями обоего пола. Даже с трудом могли проходить наши войска.

»Виват Павло примо! Виват московито!» — было провозглашаемо повсюду с рукоплесканиями. Радость римлян объясняется тем, что к моменту прибытия русских, в городе уже начали хозяйничать бандиты и мародеры. Появление дисциплинированных русских войск спас Рим от настоящего разграбления. Варшава

Эту европейскую столицу русские брали, пожалуй, чаще всего. 1794 год. В Польше произошло восстание, и подавить его был направлен Суворов. Варшава была взята, причем, штурм сопровождался печально знаменитой «Пражской резней» (Прага — название пригорода Варшавы). Жестокости русских солдат по отношению к гражданскому населению, хоть и имели место, тем не менее, были сильно преувеличены.

В следующий раз Варшаву брали в 1831, тоже в ходе военной кампании по подавлению восстания. Сражение за город было весьма ожесточенным, обе стороны проявили чудеса мужества. Наконец, Варшаву наши войска брали в 1944 году. Штурму города так же предшествовало восстание, правда, на сей раз, поляки восстали не против русских, а против немцев. Варшава была освобождена и спасена от уничтожения фашистами. София

За этот город нашим войскам так же пришлось сражаться не раз. Впервые София была занята русскими в 1878 году, в ходе русско— турецкой войны. Освобождения древней столицы Болгарии от турок предшествовали ожесточенные боевые действия на Балканах.

Когда русские вошли в Софию, они были восторженно встречены жителями города. Вот как писали об этом Петербургские газеты: «Наши войска с музыкой, песнями и развевающимися знаменами вступили в Софию при всеобщем ликовании народа». В 1944 году София была освобождена советскими войсками от фашистов, и «русские братушки» были вновь встречены цветами и слезами радости. Амстердам

Этот город был освобожден русскими от французского гарнизона в ходе заграничного похода русской армии 1813-15 годов. Голландцы начали восстание против наполеоновской оккупации страны и были поддержаны казачьими частями, которыми командовал ни кто иной, как генерал Бенкендорф. Казаки произвели на жителей Амстердама такое сильное впечатление, что в память об освобождении своего города от Наполеона они долгое время отмечали особый праздник — День казака. Париж

Блестящим завершением заграничного похода стало взятие Парижа. Парижане отнюдь не воспринимали русских как освободителей, и в страхе ожидали появления варварских орд, страшных бородатых казаков и калмыков. Однако, очень скоро страх сменился любопытством, а затем и искренней симпатией. Рядовой состав вел себя в Париже очень дисциплинированно, а офицеры все как один говорили по-французски, и были очень галантными и образованными людьми.

Казаки быстро вошли в моду в Париже, смотреть, как они купаются сами и купают в Сене своих лошадей ходили целыми группами. Офицеров приглашали в самые модные парижские салоны. Говорят, что Александр I, посетив Лувр, очень удивился, не увидев некоторых картин. Ему объяснили, что в ожидании прихода «страшных русских» была начата эвакуация произведений искусства. Государь только плечами пожал. А когда французы вознамерились снести статую Наполеона, русский царь распорядился приставить к памятнику вооруженную охрану. Так что, кто защищал достояние Франции от вандализма — это еще вопрос.