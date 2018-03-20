Все тайны Русского музея

В Русском музее — праздник. Здесь отмечают 120-летие с момента его открытия. По этому случаю посетители музея получили бесплатный доступ в его залы. Прошел торжественный концерт. Ну а «Интересант» решил перелистать удивительную «биографию» юбиляра. Ведь история Русского музея тесно переплетена с историей нашего Отечества и очень поучительна. «Во всем виноват» Репин

Для всеобщего обозрения «Русский музей императора Александра III» был торжественно открыт 19 марта 1898 года. Указ о его создании и «предоставлении для сей цели приобретенного в казну Михайловского дворца со всеми принадлежащими к нему флигелями, службами и садом» за три года до этого подписал Николай II . Так он хотел увековечить память своего отца — страстного собирателя живописи.

Хотя Александр и сам мог стать художником. В молодости он учился живописи, а чуть позже к нему присоединилась и жена — Мария Федоровна. Но обязанности по управлению страной мешали Александру полностью отдаться увлечению, и краски и кисти пришлось отправить в дальний угол. Любовь же к искусству осталась — и император стал собирать то, что создавали другие художники. Деньги на свое хобби он, естественно, брал из казны. Поэтому сильно себя не ограничивал, и очень скоро его коллекция уже не помещалась в Зимнем, Аничковом и Гатчинском дворцах, вместе взятых.

И Александр стал задумываться о том, чтобы собрать коллекцию в одном месте и, может быть, сделать ее общедоступной. Тем более что в те времена в обществе уже витали подобные настроения — идею о создании музея, отражающего вехи развития русского искусства, высказывали писатели, в частности Гончаров, и общественные деятели. Но вполне могло случиться, что на этом всё бы и закончилось, если бы не «роковая» выставка Товарищества передвижных художников, которую своим вниманием удостоил и Александр III. Там он купил картину Репина «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных» и, видимо, тоже решил избавить свои многочисленные апартаменты от изобилия живописи.

Именно после посещения выставки император заявляет, что необходимо открыть «всенародный музей, в котором сосредоточивались бы все лучшие произведения искусства». Сам, правда, он этого сделать не успел — в 1894 году умер в возрасте 49 лет, но дело отца продолжил сын — юный Николай II. Честь быть причастным…

Причем всё было сделано очень оперативно. В 1895 году вышел указ о создании музея, в 1897-м — его устав, где говорилось, что все «произведения художников, находящихся в живых, подлежат помещению на 5 лет в Музей императорской Академии художеств и только по истечении этого срока могут быть окончательно переведены в Русский музей императора Александра III, с согласия и по выбору управляющего оным».

Вторым пунктом указывалось, что «предметы, помещенные в музей и составляющие его собственность, никогда отчуждаемы или передаваемы в другое учреждение быть не могут». Надо сказать, что сегодня неплохо бы про этот пункт вспомнить, потому что, как известно, появилось много желающих «отчуждить» собственность Русского музея в свою пользу (достаточно вспомнить историю с иконой «Ангел Златые Власы»).

Третий пункт — о том, что «управляющий музеем назначается высочайшим именным указом и непременно должен быть членом Императорского Дома», — уже не актуален. А вот с тем, «чтобы служба в таком чудном учреждении почиталась величайшей честью и чтобы к ней стремились именно из-за чести быть причастным к музею», никто спорить не будет.

И вот в 1898-м музей в переоборудованном Михайловском дворце открылся. Первоначально в нем было 37 залов, где разместили произведения искусства из Эрмитажа , Академии художеств и пригородных дворцов — всего несколько сотен. За первое десятилетие коллекция, пополняемая на средства казны и частные пожертвования, выросла в два раза.

Интересно, что революционные события практически не нанесли Русскому музею ущерба. А даже наоборот: национализированные из дворцов и усадеб произведения искусства вливались в коллекцию музея. Разрастался музей и территориально.

Дворцовые тайны Ни один (!) экспонат не пострадал и во время Великой Отечественной войны, когда самую ценную часть коллекции — свыше семи тысяч экспонатов — эвакуировали в город Молотов. Другую — прятали в подвалах и даже закапывали в землю. Иногда именно нахождение в Русском музее спасало шедевры. Так, в 1942-м сестра умершего в блокаду Павла Филонова привезла в музей на саночках все его работы на хранение. А в 1970-м они были подарены Русскому музею.

Кстати, сегодня очень многие художники рвутся подарить музею свои работы. И это очень щепетильный момент. Оценка качества современных произведений искусства не всегда единодушна, и поэтому в музее существует экспертный совет из двадцати профессионалов, который решает, принимать подарок или нет. Десяти процентам дарителей отказывают.

А вот возможности покупать картины Русский музей почти никогда не имел. Лишь в 70-е годы прошлого века средства на это были — но покупать можно было лишь «идеологически правильные» произведения искусства. Приходилось хитрить, и в список покупок как бы случайно попадала одна «неправильная» работа. Иногда это срабатывало, благодаря чему сегодня можно видеть, например, коллекцию работ авангардистов.

Авангард не только пытались покупать, но и скрывали, что тот был. Прятали, чуть ли не как во время войны, известные на весь мир произведения на чердаке под замком от взоров различных парткомиссий. И маркировали шедевры как второй сорт.

Смешно сказать, но, чтобы выставить работу запрещенного Малевича, его картину вывесили без названия и имени автора — вроде бы забыли. И только когда прошли все комиссии и проверки, этикетка появилась.

Сейчас, конечно, выставлять можно всё. Запретить невозможно. Но невозможно запретить и замолчать СМИ и Интернет, где недовольные тем или иным произведением искусства выражают свое мнение как истину в последней инстанции. Поэтому в Русском музее стараются воспитывать своих посетителей, не ограничиваясь только демонстрацией экспонатов, — здесь ведется активная культурно-просветительская деятельность. А еще здесь по-прежнему спасают — реставрируют и восстанавливают. И открывают тайны.

Так, недавно в межэтажных перекрытиях Академического зала Михайловского дворца рабочие нашли маленькую туфельку великой княжны Елены Павловны, а в Михайловском замке — часть тайной лестницы. Пригодились и гранитные блоки, из которых когда-то строили Михайловский дворец. Почему-то брошенные строителями, они пролежали в земле больше ста лет и были обнаружены только в XXI веке. Накануне юбилея в парадном дворе Михайловского дворца открыли стелу из этих блоков, на которой изображены профили Александра III и Николая II и указ об учреждении музея. И в 120 лет жизнь в Русском музее бьет ключом…