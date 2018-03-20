Как гунны без флота преодолели Черное море

В IV веке хозяевами Крымского полуострова уже второе столетие были готы — скандинавский народ, близкий к шведам. В течение 600 лет здесь хозяйничали сарматы, до них — скифы; те и другие относились к иранской группе, что не помешало сарматам приложить все усилия для физического уничтожения скифского народа.

Готы властвовали над многими народами от Балтики до Чёрного моря — та территория, которая в скандинавских сагах называется Гардарики. В районе Крыма это были уцелевшие от резни скифы (саки), в районе современной Евпатории; греки, у которых была колония Херсонес; караимы — потомки хазар и волжских евреев. А также другие «скандинавы»— росомоны. Король готов

В описываемое время королём готов был Германарих, которому стукнуло уже более ста лет. Характерно, что готы были не язычниками, а христианами арианской ветви, что позволяло им находиться в дружеских отношениях с Византией.

Германарих правил довольно деспотично: он приказал разорвать дикими конями росомонку Сунильду за измену мужу. А её братья в отместку попытались убить Германариха, но смогли только нанести ему тяжёлую рану. И Германарих после этого случая ещё сильнее ожесточился и утратил доверие к своему окружению.

Однако главные проблемы были впереди, точнее, в глубине Сибири. С востока подошла армия гуннов с их вождём Аттилой, но она никак не могли перебраться через Керченский пролив, поскольку у гуннов не было лодок или плотов, и построить их там было не из чего. Откуда гунны

Около 200 года до н.э. на территории современного Северного Китая жили хунны. У их правителя Туманья был старший сын Модэ, которого он не любил, и младший сын от любимой наложницы. Под давлением наложницы и её родичей Тумань решил ненавязчиво избавиться от наследника престола: отдал Модэ в заложники согдам — могущественному и воинственному народу, обитавшему западнее хуннов.

А чтобы согды убили Модэ, Тумань произвёл на них нападение. Но прежде чем согды успели что-то предпринять, Модэ убил свою охрану, похитил коня и ускакал к своим. Хунны были так впечатлены его поступком, что вынудили шаньюя дать сыну под управление 10000 семей.

Модэ ввёл в употребление новый тип стрелы: с отверстиями, благодаря которым стрела при полёте издавала громкий свист. И если он пускал свою свистящую стрелу, все его воины должны были стрелять в ту же цель. Сначала Модэ выстрелил в своего великолепного аргамака. И тем, кто опустил свои луки и не стал стрелять, он отрубил головы.

Затем молодой вождь выстрелил в свою молодую жену. Так как наследник престола не мог быть женат на ком попало, то этим поступком он фактически объявлял войну кому-то из окружения отца и избавлялся от возможной шпионки. Уклонившиеся снова были казнены.

Следующая свистящая стрела полетела в коня шаньюя Туманя, и на этот раз никто из подданных не уклонился. После этого Модэ выстрелил уже в самого шаньюя, и того мгновенно утыкали стрелы.

После убийства отца Модэ разделался с мачехой, её сыном и их группой поддержки. После чего разгромил и подчинил всех соседей, включая согдов, а Китай заставил платить дань рисом и шёлком. Он правил 40 лет и создал действительно великую державу.

Потомки Модэ не обладали его способностями и постепенно теряли власть. В итоге их державу раскололи и победили китайцы. Часть хуннов бежала на Урал, где на протяжении двухсот лет смешивалась с уграми. Получившийся этнос принято называть гуннами, и именно они завоевали половину Европы. Захват Крыма

Армия гуннов стояла в районе современной Тамани и с вожделением смотрела на виднеющийся берег Крыма. Готы настолько были уверены в безопасности этого участка, что даже оборона здесь не была организована.

Чтобы добыть провиант, гуннская армия развлекалась охотой. И вот небольшой отряд преследовал олениху и загнал животное на самый мыс. Однако в тот момент, когда гунны уже предвкушали жаркое на вертеле, олениха вошла в море и, прощупывая копытами почву под собой, вброд перешла море до Крыма, оставив своих преследователей без обеда.

В месте того брода смыкались течения Чёрного и Азовского морей, из-за чего здесь собираются ил и песок, которые реки несут в Азовское море.

Гунны компенсировали охотничью неудачу взятием Крыма и победой над готами. Король Германарих был настолько огорчён таким поворотом событий, что покончил жизнь самоубийством — было ему на тот момент более 110 лет.

Аттила не стал физически уничтожать готов, удовлетворившись их подчинением. И даже в XVIII веке в Крыму ещё встречались готские семьи, живущие своими обычаями. Брод сегодня

Сейчас этот участок судоходен, но в III веке из-за изменения маршрута циклонов резко увеличился водосбор Дона, и река понесла в Азов объёмы намывов, в десятки раз превышающие прежние.

Черноморские течения останавливали их на границе полуострова, и получился настоящий подводный хребет, по которому гунны проникли в Крым и изменили судьбы Европы. На месте того брода сейчас строится Керченский мост.