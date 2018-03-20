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Индейцы майя продавали собак для ритуалов
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Индейцы майя продавали собак для ритуалов 

Рамблер 20 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Археологи исследовали останки животных, найденных во время раскопок, и поделились результатами.
По мнению ученых, индейцы майя торговали собаками для проведения религиозных ритуалов 2500 лет назад. Такие предположения были сделаны после проведения изотопного анализа обнаруженных останков, большинство из которых относилось к 700-350 гг. до нашей эры.
Полученные данные позволили понять, как питались животные. Собак разделили на две группы: первым приходилось питаться дикими растениями, а вторые ели кукурузу и, скорее всего, были домашними. Исследователи считают, что собаки использовались служителями культа.
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