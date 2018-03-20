Индейцы майя продавали собак для ритуалов

Археологи исследовали останки животных, найденных во время раскопок, и поделились результатами.

По мнению ученых, индейцы майя торговали собаками для проведения религиозных ритуалов 2500 лет назад. Такие предположения были сделаны после проведения изотопного анализа обнаруженных останков, большинство из которых относилось к 700-350 гг. до нашей эры.

Полученные данные позволили понять, как питались животные. Собак разделили на две группы: первым приходилось питаться дикими растениями, а вторые ели кукурузу и, скорее всего, были домашними. Исследователи считают, что собаки использовались служителями культа.