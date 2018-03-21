Самые выносливые народы на земле

Выносливость — это сила, умноженная на время. Представители некоторых народностей феноменально выносливы. Они способны бегать 100-мильные марафоны под палящим солнцем, водить караваны по Сахаре и нести неподъемную поклажу альпинистам. Русские

Доказательств тезиса о том, что русские — выносливые, можно найти предостаточно. Можно просто вспомнить нашу военную и спортивную историю. Можно также вспомнить культуру ходоков-богомольцев в России , культуру паломничества к святым местам: паломники шли много суток, взяв с собой только самое необходимое. Шли на хлебе и воде. Или можно вспомнить труд бурлаков.

Выносливости русских солдат поражались даже нацисты. Один из немецких «палачей в халатах», Зигмунд Рашер в ходе бесчеловечных опытов пришел к выводу, что славяне лучше других народов переносят холод.

Санитар Рашера Вальтер Нефф в своих воспоминаниях писал: «Это был самый худший из всех экспериментов, которые когда-либо проводились. Из тюремного барака привели двух русских офицеров. Рашер приказал раздеть их и сунуть в чан с холодной водой. Хотя обычно испытуемые теряли сознание уже через 60 минут, однако, оба русских находились в полном сознании и по прошествии 2,5 часов. Все просьбы к Рашеру (имеются в виду просьбы персонала) усыпить русских были тщетны. Примерно к концу третьего часа один из русских сказал другому: „Товарищ, скажи офицеру, чтобы пристрелил нас“. Другой ответил, что он не ждет пощады „от этой фашистской собаки“.

Оба пожали друг другу руки со словами „Прощай, товарищ…“. Русские офицеры выдержали 5 часов, хотя и сегодня считается, что уже через 15 минут пребывания человека в холодной воде наступает смерть. Кенийцы

О „кенийском феномене“ слышал каждый. С конца 80-х годов 70-80% победителей соревнований по бегу на длинные дистанции — кенийцы. 20 из 25 мужчин — победителей Бостонского марафона — кенийцы. 11 из 13 последних лондонских марафонов были выиграны кенийцами, главную конкуренцию им составляют атлеты из соседней Эфиопии

Три четверти кенийских чемпионов принадлежат этническому меньшинству, племени Календжил, численность которого всего 4,4 миллиона, или 0,06% мирового населения.

Такие поразительные результаты не могли не обратить на себя внимание не только любителей легкой атлетики, но и ученых, спортивных врачей, физиологов, диетологов и даже психологов.

Все захотели найти волшебный „кенийский код“ и по возможности избежать расовых пересудов. Учеными были обнаружены серьезные различия между индексами массы тела и структурами костей кенийцев и некенийцев.

Кенийцы оказались более легкими (относительно роста), более длинноногими. Их туловища оказались короче.

Один из исследователей отметил, что физические особенности кенийцев „сходны с птичьими“, отметив, что эти черты делают их более эффективными бегунами, особенно на большие расстояния.

Исследования учеными кенийцев, а особенно кенийцев племени Календжил продолжались. Был обнаружен высокий уровень эритроцитов в крови спортсменов (что прямым образом увеличивает выносливость), а уже упомянутое „птичье строение ног“ было признано одним из главных факторов успеха кенийских бегунов.

Тем временем, по поводу феномена выносливости кенийцев ходило много легенд. Что кенийцы с детства только и делают, что бегают (на самом деле большинство кенийских чемпионов ездили в школу на автобусе), что они так хорошо бегают, потому что вырабатывают идеальную технику, бегая босиком (на деле, не все бегают босиков, и не все, бегающие босиком, становятся идеальными бегунами).

Сами кенийские бегуны не сильно довольны тем, что их „препарируют“. Чемпион двух Олимпиад, кениец Кип Кеино, так отозвался об исследованиях тел кенийских спортсменов: „У вас ничего не будет в жизни, если вы не будете упорно трудиться, чтобы чего-то достичь, так что я думаю, что бег, в первую очередь, — вещь умственная“. Шерпы

Когда мы говорим „шерпы“, то обычно имеем ввиду носильщиков, которые помогают альпинистам совершать восхождения. Это не самое верное представление. Шерпы — это одна из народностей, которые сегодня преимущественно обитают на территории Восточных Гималаев. И занимаются они не только тем, что носят поклажу. Большинство из них занимается земледелием. Шерп в переводе означает „человек с Востока“. Когда-то шерпы жили в Тибете.

Шерпы удивительно выносливые. Во время восхождений они могут нести на себе поклажу, превосходящую по тяжести собственный вес.

Они выдерживают такие перегрузки, которые для европейцев являются смертельными.

Конечно, ученых заинтересовал этот феномен. Многочисленные исследования подтвердили, что у шерпов иначе работает система кровоснабжения — их кровь бежит в два раза быстрее, чем у европейцев, сохраняя при этом оптимальный сердечный ритм и давление.

Исследования показали, что концентрация продуктов распада азота в крови шерпов в 10 раз выше, чем у тех, кто приезжает покорять Эверест издалека. Оксид азота и его метаболиты расширяют кровеносные сосуды — отсюда и фантастическая выносливость шерпов.

Джонатан Стемплер (Медицинский центр Университета Дьюка), занимающийся этой проблематикой, отмечает: „Интересные данные о здоровье жителей Тибета показывают, каким образом природа использовала оксид азота для возмещения негативных последствий постоянного пребывания на большой высоте в условиях гипоксии“.

Сами шерпы относятся к этому философски. Тенцинг Норгей, самый известный шерп (первым, вместе с Хиллари покорил Эверест), в своей книге „Тигр снегов“ спокойно рассказывает: „Мальчик-шерп смотрит вверх — он видит гору. Потом он смотрит вниз и видит груз. Он поднимает груз и идет на гору. Он не видит в этом ничего необычного или неприятного. Идти с грузом — его естественное состояние, и ноша для него все равно что часть тела“. Тараумара

Феномен выносливости индейцев тараумара (живут в районе Медного каньона на северо-западе Мексики ) стал предметом обсуждения не так давно. О тараумара писал Кристофер Макдугл в своем бестселлере „Рожденный бежать", о них писал ультрамарафонец Скотт Джурек в своей книге „Ешь правильно, беги быстро". Исследователь Карл Лумхольтц так охарактеризовал это индейское племя: „Нет никакого сомнения в том, что тараумара — лучшие бегуны в мире, но не на скорость, а на выносливость, так как они могут пробежать не останавливаясь 170 миль. Известен случай, когда один тараумара проделал бегом путь туда и обратно из Гуасапарес в Чиуауа, покрыв за пять дней расстояние около 600 миль. Причем все это время он питался, как это привыкли делать тараумара, только пиноле и водой“.

С тараумара все еще сложнее, чем с кенийцами. Кенийцы, хотя и выказывают недовольство исследованиями, в этих исследованиях участвуют, тараумара ещё нужно найти, поскольку тараумара по натуре весьма застенчивые люди и в принципе не любят лишней шумихи вокруг себя.

Тем не менее, технику тараумара изучали специалисты, а тренера разрабатывали на их выводах тренировочные программы для элитных бегунов.

От „культа тараумару“ можно вести нынешнюю моду на минималистические кроссовки — тараумара бегают в сандалях из автомобильных шин.

Тараумара — искаженная транскрипция слова „rarumari“, что может переводиться с как „те, кто с легкими ногами“, или „бегущие подошвы“. Так или иначе, способностью к продолжительному бегу эти индейцы славились давно, но до поры до времени этому не уделяли такого внимания.

Кристофер Макдугл в своей книге рассказывает, что есть версия о том Карлос Кастанеда под индейцами яки в своих произведениях подразумевал именно тараумара, но посчитал, что повышенное внимание может нанести вред миролюбивому и скромному племени.

Ливии и Тубу живут в Центральной Сахаре. Уже одно упоминание об этом месте может вызвать мысли об обезвоживании, но тубу живут здесь (на стыке Чада Нигера ) с древнейших времен. Часть этнографов даже считает тубу аборигенами Африки.

Тубу способны совершать 90-километровые переходы под палящим солнцем при 45 градусах в тени. Для них это не соревнование на выносливость, а повседневная жизнь.

Тубу также славятся долголетием и тем, что до самой старости сохраняют хорошее здоровье и крепкие зубы.

Тубу — вегетарианцы. У них есть пословица: „Тубу довольствуется фиником в день — утром он съедает кожуру, днем — мякоть, а вечером — косточку“. Пословица эта недалека от реальности. Меню тубу круглый год состоит из густого травяного чая, который они пьют на завтрак, нескольких фиников на обед и горсти вареного проса, к которому добавляется иногда пальмовое масло или соус из тертых кореньев, на ужин. Гуркхи

Родина гуркхов — высокогорное княжество Горкха (откуда и происходит их название). Спустившись в долину Катманду , они рассеялись и установили свое влияние на территориях, превышающих площадь современного Непала

Благодаря дисциплине и выучке гуркхи на корню пресекли междоусобицы и попытки соседей вторгнуться в свои владения.

И только после подписания мирного договора с Британией установились окончательные границы территории гуркхов, в которых и находится сегодня Непал.

Суровые условия Гималайских гор выковали особый тип гуркхского воина — приземистого, с широкой грудью, но главное сильного и выносливого. Мальчиков с детства учили тайному военному искусству — „кукри“, в котором они оттачивали боевое мастерство и закаляли волю. Индийский генерал Сэм Манекшава, отмечая бесстрашие гуркхов, однажды заметил: „Если человек скажет, что он не боится смерти, то он — лгун или гуркх“.

Гуркхи до сих пор служат во многих армиях мира. В одной только армии Британии их число превышает 140 тысяч. При поступлении в Британскую армию гуркхи проходят строгий отбор, в который включены и соревнования на выносливость. Например, такой: нужно пробежать с грузом в 25 килограмм за 40 минут 4, 2 километра при большом перепаде высот. И гуркхи эти испытания успешно проходят.