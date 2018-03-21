7 главных мифов о гладиаторах

Наше представление о гладиаторах сформировано голливудскими фильмами, для которых характерна большая доля кинематографической фантазии. Пришло время развеять заблуждения, которые родились от просмотра исторических кинолент. Все гладиаторы изначально были рабами

Римлян, жаждущих зрелищ. Между тем изначально упоминания gladiatr связаны с похоронным обычаем знатных этрусских вождей. Их телохранители сражались за право охранять своего господина в загробном мире. Позже римляне этот обычай трансформировали в массовое развлечение.

Все гладиаторы были мужчинами Кстати, первый гладиаторские бои в древнем Риме прошли в 264 году до нашей эры, и участвовали в них всего три пары. Император Траян в 107 году н.э. свой триумф отпраздновал зрелищем, на котором сражались пять тысяч пар гладиаторов.

Женщины тоже были гладиаторами и именовались gladiatrices — гладиаторшами в единственном числе. Имеются документы, в которых рассказывается о поединках женщин во время правления Нерона (37 — 68 н.э.). Впрочем, историки уверены, что бои между представителями прекрасного пола были и раньше. Этот обычай решительно осуждал Децим Юний Ювенал в Сатирах. Поэт считал, что таким образом патриции искали острые ощущения и удовлетворяли свои низменные чувства. Около 200 н.э., император Северус запретил женщинам участвовать в гладиаторских боях, но этот запрет часто игнорировался. Миф о пальце вниз

Одно из главных заблуждений о гладиаторах связано с жестом римского императора, который решал исход сражения. Считается, что большим пальцем вверх правитель дарил поверженному бойцу жизнь, тогда как палец, направленный вниз — означал смерть. Этот миф прочно вошел в сознание людей с легкой руки французского художника Жана-Леона Жерома, написавшего 142 года назад картину «Pollice Verso».

В реальности этот обычай регулировался совершенно другим жестом. Ряд историков утверждает, что открытая плоская ладонь говорила о пощаде, закрытая — об умерщвлении. Впрочем, есть и другое мнение, согласно которому кулак означал меч, спрятанный в ножны, следовательно — милость. Конечно, с кинематографических позиций эффектнее смотрится жестикуляция пальцем, чем ладонью. Однако с арены проще разглядеть руку императора: разжата ли она, или сжата в кулак. Миф о бесправии побежденных

Большинство людей уверено, что гладиаторские бои обязательно заканчивались смертью. Между тем, если гладиатор наносил удары в запале борьбы по своему беспомощному противнику раньше, чем император дал «приказ на казнь», тот он предавался суду. По имеющимся правилам, только император имел право миловать или карать. Кстати, «палец вниз» всё-таки был, правда, как констатация смерти. Миф о плохом отношении к гладиаторам

Гладиаторов тщательно подбирали в пары с учетом семи имеющихся категорий, принимая во внимание способность к нападению или к обороне. Кстати, слово gladiatr на латинском языке означает фехтовальщик. Всё это снижало вероятность легкой и жестокой победы.

Несмотря на рабское положение, имеющиеся правила (прежде всего, неписанные) щадили гладиаторов, поэтому дрались они не чаще двух-трех раз в году. Причем обычаи гладиаторских школ предусматривали дарение свободы, правда, через три-пять успешных боев на арене. Интересно, что в гладиаторы шли даже свободные римляне, прежде всего, за славой и благосклонностью женщин. Миф о жестокости на арене

Миф о кровожадности гладиаторов Врачи Клаус Гросшмидт и Фабиан Канц исследовали 1800-летнее кладбище гладиаторов в Эфесе ( Турция ). Они обнаружили, что их скелеты отображают типичные рисунки травм, по которым можно определить категорию бойцов. Что характерно, раны, несовместимые с жизнью, встречались крайне редко. И в самом деле, гладиаторские бои в большей степени напоминали состязание, за которыми следили судьи. Объясняется это тем, что красивые и зрелищные бои могли показать настоящие профессиональные пары, которые стоили слишком больших денег, чтобы позволить смерть одного из бойцов.

Эти же врачи Клаус Гросшмидт и Фабиан Канц обнаружили, что во многих случаях скелеты гладиаторов, с потенциально смертельными ранениями, имели еще и одинаковые травмы черепа, по всей видимости сделанные молотком. Во всяком случае, об этом говорит характер повреждения гладиаторских шлемов.

На основании этого, Гросшмидт и Канц сделали предположении о том, что в составе гладиаторских школ был человек, добивющий тяжелораненых бойцов, дабы не «наносить душевных ран победителям». Скорей всего, это свершались не на арене и только после окончательных диагнозов лекарей. Делалось это для того, чтобы избавить раненого от агонии.