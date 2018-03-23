Как на самом деле выглядит космос

Мы живем на великолепной планете, но не устаем стремиться к большему. Один взгляд в космос заставил человека навеки грезить путешествиями в его чарующие глубины — и вот, эта мечта близка к осуществлению. Мощные телескопы уже могут продемонстрировать, чего ждать от подобной захватывающей поездки.

Sunflower Galaxy

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Эта галактика является одной из самых красивых космических структур во Вселенной. Ее экспансивные, извилистые рукава состоят из новых, сине-белых гигантских звезд.

Carina Nebula

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Можете не верить, но в этом изображении нет ни капли фотошопа. Гора газа и пыли распространяется на три световых года в окружности, а само пространство — бесконечный источник энергии. Zwicky 18

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Галактика Цвикки 18 выглядит настоящей картинкой из научно-фантастического фильма. Карликовая неправильная структура сбивает ученых с толку, поскольку не подходит ни под одну существующую теорию формирования вселенной. NGC 604

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Туманность NGC 604 составлена из более чем 200 невероятно горячих солнц. Космический телескоп Хаббл захватил блестящую флуоресценцию туманности, вызванную ионизованным водородом.

Crab Nebula

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А здесь ученым удалось снять изображение остатков сверхновой, все еще догорающей в созвездии Тельца. Со времен ее взрыва прошло уже несколько миллионов лет. V838 Mon

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Красный шар в центре этого образа, звезда V838 Mon, окружена множеством пыльных облаков. Эта невероятная фотография была сделана после того, как звезда вызвала нечто светового эха, разбросавшего окружающую пыль по всей вселенной. Engraved Hourglass

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Мрачное изображение этой туманности показывает облака газового облака, бесконечно перемещающиеся по галактике на звездных ветрах.