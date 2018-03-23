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Как на самом деле выглядит космос
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Как на самом деле выглядит космос 

Don't Panic 23 марта 2018
Фото: dnpmag.com
Мы живем на великолепной планете, но не устаем стремиться к большему. Один взгляд в космос заставил человека навеки грезить путешествиями в его чарующие глубины — и вот, эта мечта близка к осуществлению. Мощные телескопы уже могут продемонстрировать, чего ждать от подобной захватывающей поездки.

Sunflower Galaxy

dnpmag.com
Эта галактика является одной из самых красивых космических структур во Вселенной. Ее экспансивные, извилистые рукава состоят из новых, сине-белых гигантских звезд.

Carina Nebula

dnpmag.com
Можете не верить, но в этом изображении нет ни капли фотошопа. Гора газа и пыли распространяется на три световых года в окружности, а само пространство — бесконечный источник энергии.

Zwicky 18

dnpmag.com
Галактика Цвикки 18 выглядит настоящей картинкой из научно-фантастического фильма. Карликовая неправильная структура сбивает ученых с толку, поскольку не подходит ни под одну существующую теорию формирования вселенной.

NGC 604

dnpmag.com
Туманность NGC 604 составлена из более чем 200 невероятно горячих солнц. Космический телескоп Хаббл захватил блестящую флуоресценцию туманности, вызванную ионизованным водородом.

Crab Nebula

dnpmag.com
А здесь ученым удалось снять изображение остатков сверхновой, все еще догорающей в созвездии Тельца. Со времен ее взрыва прошло уже несколько миллионов лет.

V838 Mon

dnpmag.com
Красный шар в центре этого образа, звезда V838 Mon, окружена множеством пыльных облаков. Эта невероятная фотография была сделана после того, как звезда вызвала нечто светового эха, разбросавшего окружающую пыль по всей вселенной.

Engraved Hourglass

dnpmag.com
Мрачное изображение этой туманности показывает облака газового облака, бесконечно перемещающиеся по галактике на звездных ветрах.
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Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
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