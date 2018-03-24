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Основу диеты каменного века составляла рыба
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Основу диеты каменного века составляла рыба 

Рамблер 24 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Ученые Лундского университета в Швеции выяснили, из чего состоял рацион людей, населявших Скандинавию 10 тысяч лет назад. Оказалось, что главным ингредиентом в меню каменного века была рыба.
Исследование проводилось на основании химического анализа останков более 80 человек, живших на территории современных Швеции и Дании в период между 10 500 и 7500 лет назад.
Ранее ученые предполагали, что древние скандинавы питались в основном наземными млекопитающими, но анализ костей показал, что более половины их рациона составляла рыба.
Причина ошибочного предположения, скорее всего, заключается, в хрупкости рыбных костей. Они сохраняются хуже, чем кости млекопитающих, и их практически невозможно найти во время раскопок.
В результате исследования ученые пришли к выводу, что рацион человека каменного века выглядел приблизительно так: больше половины потребляемого белка приходилось на рыбу, 10% поступало от мяса тюленей и около 37% — от оленей и кабанов. И только около 3% питательных веществ люди получали из грибов, ягод, орехов и других растений.
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