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Первые птицы не высиживали яйца
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Первые птицы не высиживали яйца 

Рамблер 24 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Первые птицы были слишком тяжелыми для того, чтобы сесть на яйцо, не раздавив его. Палеонтологи пришли к выводу, что древние птицы оставались в гнезде рядом с яйцами для их защиты, но не для того, чтобы их высиживать.
Ученые вычислили примерную массу двух десятков видов вымерших птиц мезозойской эры и изготовили муляжи их яиц, опираясь на структуру ископаемой скорлупы и предполагаемые размеры тазового канала птиц. Эти расчеты показали, что яйца ископаемых птиц могли выдержать в 2-3 раза меньше нагрузки, чем весили сами пернатые.
Если эти исследования верны, то птицы научились высиживать яйца, согревая их теплом своего тела, недавно, на сотню миллионов лет позже того, как появились первые птицы.
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