Корабль-призрак прибило к берегам США

К берегу Калифорнии прибило самый настоящий корабль-призрак. Все происходящее похоже на съемки фильма ужасов: скорее всего, это русское судно «Любовь Орлова», исчезнувшее с радаров еще в 2013 году.

Корабль был построен еще во времена СССР, а затем продан неизвестной иностранной компании, потерявшей его при буксировке в Доминиканскую республику.

На исследование останков судна отправилась группа SWAT из Лос-Анджелеса. Они и не ожидали найти такой ужас — с борта корабля на спецназовцев накинулась орда тысяч крыс! Как им удавалось выжить там долгое время без еды так и осталось загадкой.