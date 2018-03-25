Люди «рисуют» домашних питомцев в 3D

В соцсетях набирает обороты новый флешмоб, который запустил корейский пользователь Instagram — @choiji_leo.

На своей странице владелец животного показал, как рисует его, имитируя 3D-эффект.

Видео мгновенно собрало тысячи лайков, и, конечно, на волне умиления другие пользователи стали проделывать со своими домашними любимцами то же самое. Для этого они надевали на них листы белой бумаги в качестве своеобразных воротничков и водили кисточкой, будто бы рисуя. На видео видно, что животным такие художества очень нравятся.

Кот наслаждается процессом!

Еще один счастливчик.

Собаки позируют лучше, чем коты.