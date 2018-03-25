Люди «рисуют» домашних питомцев в 3D 

В соцсетях набирает обороты новый флешмоб, который запустил корейский пользователь Instagram — @choiji_leo.
На своей странице владелец животного показал, как рисует его, имитируя 3D-эффект.
Видео мгновенно собрало тысячи лайков, и, конечно, на волне умиления другие пользователи стали проделывать со своими домашними любимцами то же самое. Для этого они надевали на них листы белой бумаги в качестве своеобразных воротничков и водили кисточкой, будто бы рисуя. На видео видно, что животным такие художества очень нравятся.
Кот наслаждается процессом!
Еще один счастливчик.
3D painting 😂🎨 Thanks for the funny Idea @choiji_leo #3deffect #3ddrawing #realisticportrait #realisticart #hyperrealism #tierportrait #animalart #worldofartist #artofdrawingg #artsgallery #art_spotlight #petportrait #lovearts #funnyclips #funnydog #dogdrawing #funnydog #sweetdog #drawingvideo #3dprinting #hundeliebe #hundeleben #blacklab #labrador #justartspiration #inspiration #arts_secret #artistic_unity_ #artist_community
Собаки позируют лучше, чем коты.