Дикие вещи, которые когда-то считались модными

Быт человека претерпел существенные изменения за последние несколько веков и многие модные или необходимые в прошлом вещи попросту исчезли из обихода. Большинство современных граждан не понимают предназначения некоторых элементов костюмов или платьев, которые изображаются на картинах прошедших веков или представляются в музеях, но без данных аксессуаров и предметов гардероба не обходились в прошлом. Прищепки

Длинные дамские юбки были популярны в XIX веке, но в тот период уже не пользовались мальчиками-слугами, которые их придерживали. Женщины тех времен стали более активными и любили пешие прогулки, во время которых длинные шлейфы юбок волочились по земле, быстро пачкались и рвались. Чтобы избежать этого, юбки стали подкалывать специальными прищепками. Табачный пузырек

В XIX столетии в Китае имелось много фанатов нюхательного табака, для хранения которого предназначались расписанные флакончики. Больше остальных ценились те бутылки, которые расписывались изнутри, а их размеры позволяли легко умещаться в руке. Часто детали для них изготавливали из полудрагоценных камней, а непосредственно к крышке крепилась специальная ложка, помогающая зачерпывать содержимое. Табачные пузырьки производства Поднебесной заимствовали европейские аристократы.

Прическа

В XVIII веке особенно популярными были парики и высокие прически, которые часто дополнялись странными конструкциями. Аристократы предпочитали носить на голове прически, изображающие корзины с фруктами, украшали их драгоценностями и лентами, но наиболее востребованным сюжетом была тема моря. Специально для Марии-Антуанетты создали парик, украшенный необычным декоративным кораблем, и этому примеру последовали большинство аристократов, вооружая у себя на головах корабли разных размеров.

Двойной башмак

В эпоху готики представители высших слоев общества предпочитали резкость даже в гардеробе, поэтому носили башмаки с заостренными носами, которые назывались пуленами. Дабы передняя часть таких туфель не утрачивала форму и не препятствовала ходьбе, их подтягивали с помощью китового уса, а на тесемки крепили колокольчики, кисти и зеркальца в качестве украшения. Для удобства надевали еще и «приставные башмаки», которые обычно носили поверх пулен. Блохоловка

С XV века среди аристократов была особенно распространена блохоловка, поскольку люди тех времен страдали от нашествия этих паразитов из-за отсутствующих гигиенических условий. Внешне она выглядела как миниатюрный зверек с искусственной головой и обрамленными золотом лапами, но мех зачастую брали соболиный. Часто ее носили как воротник или цепляли к поясу, но со временем блохоловка изменилась, став привлекательной коробочкой с прорезями. Внутрь, как правило, помещался мед, помогавший обездвижить вредителя. Такие аксессуары скрывали под платьями и в париках, а особенно пылкие парни гордились блохами, пойманными своими руками на теле возлюбленной. Кроме того, они позволяли им себя кусать в знак романтических страданий.

Memento mori

С готической эпохи распространение получили различные символы, призванные напомнить о смерти, например, подвески с черепами или даже весьма мрачные изображения разлагающейся плоти. Зачастую такие украшения вырезали из разных видов дерева или камня, а самыми популярными были те, которые выполнены в форме черепа или человеческой фигуры, пронизанной змеями или червями

Медальоны