Дикие вещи, которые когда-то считались модными 

Быт человека претерпел существенные изменения за последние несколько веков и многие модные или необходимые в прошлом вещи попросту исчезли из обихода. Большинство современных граждан не понимают предназначения некоторых элементов костюмов или платьев, которые изображаются на картинах прошедших веков или представляются в музеях, но без данных аксессуаров и предметов гардероба не обходились в прошлом.
Прищепки
Длинные дамские юбки были популярны в XIX веке, но в тот период уже не пользовались мальчиками-слугами, которые их придерживали. Женщины тех времен стали более активными и любили пешие прогулки, во время которых длинные шлейфы юбок волочились по земле, быстро пачкались и рвались. Чтобы избежать этого, юбки стали подкалывать специальными прищепками.
Табачный пузырек
В XIX столетии в Китае имелось много фанатов нюхательного табака, для хранения которого предназначались расписанные флакончики. Больше остальных ценились те бутылки, которые расписывались изнутри, а их размеры позволяли легко умещаться в руке. Часто детали для них изготавливали из полудрагоценных камней, а непосредственно к крышке крепилась специальная ложка, помогающая зачерпывать содержимое. Табачные пузырьки производства Поднебесной заимствовали европейские аристократы.
Прическа
В XVIII веке особенно популярными были парики и высокие прически, которые часто дополнялись странными конструкциями. Аристократы предпочитали носить на голове прически, изображающие корзины с фруктами, украшали их драгоценностями и лентами, но наиболее востребованным сюжетом была тема моря. Специально для Марии-Антуанетты создали парик, украшенный необычным декоративным кораблем, и этому примеру последовали большинство аристократов, вооружая у себя на головах корабли разных размеров.
Двойной башмак
В эпоху готики представители высших слоев общества предпочитали резкость даже в гардеробе, поэтому носили башмаки с заостренными носами, которые назывались пуленами. Дабы передняя часть таких туфель не утрачивала форму и не препятствовала ходьбе, их подтягивали с помощью китового уса, а на тесемки крепили колокольчики, кисти и зеркальца в качестве украшения. Для удобства надевали еще и «приставные башмаки», которые обычно носили поверх пулен.
Блохоловка
С XV века среди аристократов была особенно распространена блохоловка, поскольку люди тех времен страдали от нашествия этих паразитов из-за отсутствующих гигиенических условий. Внешне она выглядела как миниатюрный зверек с искусственной головой и обрамленными золотом лапами, но мех зачастую брали соболиный. Часто ее носили как воротник или цепляли к поясу, но со временем блохоловка изменилась, став привлекательной коробочкой с прорезями. Внутрь, как правило, помещался мед, помогавший обездвижить вредителя. Такие аксессуары скрывали под платьями и в париках, а особенно пылкие парни гордились блохами, пойманными своими руками на теле возлюбленной. Кроме того, они позволяли им себя кусать в знак романтических страданий.
Memento mori
С готической эпохи распространение получили различные символы, призванные напомнить о смерти, например, подвески с черепами или даже весьма мрачные изображения разлагающейся плоти. Зачастую такие украшения вырезали из разных видов дерева или камня, а самыми популярными были те, которые выполнены в форме черепа или человеческой фигуры, пронизанной змеями или червями
Медальоны
“Глазные миниатюры” являли собой маленькие картины на плотной бумаге и, кроме того, слоновой кости, где были изображены только глаза любимого человека. Особую популярность такие украшения обрели в XVIII-XIX столетиях на просторах Европы и России. Согласно легенде, мода носить такие миниатюры произошла после истории любви Мэри-Энн Фицгерберт и принца Уэльского, который пытался скрыть личность своей избранницы и не мог позволить носить при себе весь ее портрет, поэтому поручил создать лишь рисунок глаза.