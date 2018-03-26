На что гусары тратили состояния

Красивые и храбрые гусары стали символом начала XIX века — эпохи победы над Наполеоном, о стиле жизни которых ходили легенды. Но, как известно, поддержание имиджа требует значительных финансовых вложений, а ударить в грязь лицом гусары не имели ни морального, ни юридического права.

История возникновения

Элитарный лейб-гвардии гусарский полк официально был организован 18 ноября 1796 года, однако первые не совсем успешные попытки создания подобного воинского формирования в российской армии предпринимались еще в 1634 году под командованием полковника Христофора Рыльского. Учитывая предыдущие неудачи, последующие правители страны вербовали в гусары исключительно иностранцев, пока, наконец, не были взращены собственные кадры.

Образцом для нового легковооруженного конного войска служили венгерские кавалеристы, которые и назывались гусарами. Именно в этой европейской стране в 1458 году для защиты от турок было организовано необычное ополчение, куда дворяне были обязаны делегировать по одному вооруженному кавалеристу на каждые 20 пехотинцев. Из этой версии вытекает первый вариант происхождения слова «гусар» — от венгерского «húsz» — двадцать, хотя есть ученые, считающие, что корнями этот термин уходит в латинский язык и связан со словом «cursus» — набег, что тоже правдоподобно, поскольку история запечатлела ни одну умелую гусарскую атаку.

В бою и в жизни

Для того чтобы попасть в избранный полк гусар мужчинам необходимо было иметь два основания: первое — красивую внешность и отменные физические данные, второе — достаточное финансовое обеспечение, поскольку это воинское подразделение в армии считалось самым дорогим.

Так как основными боевыми задачами гусар считались разведка и диверсионные набеги в тыл противника, каждый, кто служил в полку, отличался высокой индивидуальной подготовкой во владении оружием, в верховой езде, а также в оперативном принятии ключевых решений.

Непредсказуемые и мобильные гусары не знали страха в бою, а потому эти воины чести редко доживали до 35 лет. Этим фактом, скорее всего, объясняется то, как вели себя гусары в мирное время, и почему они так прочно ассоциируются с кутежом, любвеобильностью, бесшабашностью.

Зная, что их земной путь может прерваться в любом сражении, героические гусары жили одним днём, брали от жизни всё, что могли взять, и на что хватало денег, потому как финансовых затрат у них было неприлично много.

Траты на учебу, обмундирование и снаряжение

Каждый, кто поступал в военное училище с желанием стать гусаром, обязан был уплатить за обучение весьма крупную сумму, такую, что была не по плечу семейству Пушкиных, чтобы устроить в казарму сына Александра.

Каждый гусар обязан был заплатить стоимость сукна, из которого была сшита его украшенная шнурами галунами, бахромой и тесьмой форма, а также позаботиться, чтобы на ней сверкали золотые или серебряные пуговицы и шитье.

Стоит отметить, что гусарское обмундирование часто выходило из строя, а значит, затраты на поддержание её в должном состоянии были постоянными. Что касается боевого оружия, а это, прежде всего сабля, а потом уже пистолеты, гусары получали его бесплатно, но могли декорировать по собственному усмотрению, главное, чтобы красота не мешала функциональности.

Другим непременным атрибутом гусара была боевая лошадь. В собственности элитного всадника должно было быть не меньше двух лошадей особых пород с выдающимися внешними и физическими качествами. Помимо покупки боевых коней нужно было потратиться и на соответствующее их уровню снаряжение.

Траты на женщин и шампанское

Поступая на службу гусары «подписывались» под негласным правилом армии — не жениться до ухода в отставку. Холостяцкий образ жизни гусар был выгоден военачальникам: во-первых, несвязанный семейными узами и детьми воин безрассуднее ввязывался в бой, а во-вторых, при гибели бойца на войне, не приходилось выплачивать его вдове пенсию.

Не имея обязательств перед жёнами, гусары спокойно и расточительно развлекались в обществе женщин, млевших от их внешнего вида, формы, галантности и страстного рвения по любому поводу биться на дуэли.

Владевшие приёмами соблазнения дам, гусары с лёгкостью одерживали победы на любовном фронте, празднование которых проходило под плеск шампанского. Сколько денег кавалеристы извели на выпивку, подсчитать не удастся, но именно они обогатили русский язык такими фразами, как «открыть бутылку по-гусарски», то есть откупорить пробку с помощью сабли; а также «пить за женщин по-гусарски» — иначе стоя и выставив локоть.

Кстати мало кто знает, но когда гусары гуляли без женщин или собирались за карточными столиками они предпочитали шампанскому жжёнку — французский вариант горячего пунша, состоявший из рома, жженого сахара, фруктов и специй. Учитывая дороговизну компонентов жжёнки, и этот напиток влетал гусарам в копеечку.

Кроме того гусарам по статусу вменялось участвовать в многочисленных светских салонах, посещать театры, заказывая билеты не дальше 3-его ряда партера, а также транжирить деньги на прочие представительские расходы.