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Дети Стругацких выложили в Сеть книги писателей
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Дети Стругацких выложили в Сеть книги писателей 

Собака 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Дети братьев Стругацких решили выложить в открытый доступ все произведения писателей, включая неопубликованные произведения. Они доступны на официальном сайте.
Об этом сообщил Андрей Борисович Стругацкий на своей странице в Facebook. По его словам, он и Мария Аркадьевна Стругацкая признали свое поражение в борьбе с пиратством, поскольку помимо законопослушных сайтов, выполняющих просьбы по удалению книг из свободного доступа, есть еще "мириады ресурсов абсолютно незаконопослушных" и справиться с ними не представляется возможным.
"Решением Марии Аркадьевны и Андрея Борисовича Стругацких тексты АБС возвращены в свободный доступ на официальном сайте братьев Стругацких", — написал он.
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