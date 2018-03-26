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Московское и питерское «наречия»: в чем отличия
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Московское и питерское «наречия»: в чем отличия 

Кириллица 26 марта 2018
Фото: Кириллица
Лингвисты отмечают, что несмотря на постепенно стирающуюся разницу между столицами, пока еще существуют особенности московского и петербургского говора. В частности в петербургской устной речи обращается внимание на манеру «говорить как пишется».
Речь москвича более свободна и избирательна. Но, например, филолога Марию Каленчук настораживает то, что в Москве появилось слишком много носителей другой нормы произношения: «Страшно, когда меняется слой населения, который воспринимается как носитель языка». Результат — уже устоявшие искажения, например, при образовании множественного числа: «бухгалтерА», «инженерА», «договорА».
В то же время исследователи отмечают влияние петербургского говора на московский. Это приводит к постепенному уходу смягчающего произношения, к примеру, в таких словах как «яичница» или «скучно», где «ш» заменяется на «ч».
Согласно результатам лингвистических исследований, 92% опрошенных москвичей при произношении слова «шинель» не заменили «е» на традиционное для Москвы «э». А слово «дождь» 86% опрошенных в Первопрестольной произнесли как «дошть», вместо популярного ранее «дощщь». Респонденты Санкт-Петербурга произнесли «дошть» в 74% случаев.
Однако, в отличие от петербуржцев, практически все опрошенные москвичи в слове «конечно» произносят «ш». Пока еще устойчивым, преимущественно у возрастных жителей столицы, остается «аканье». Несхожесть в разговорной речи между жителями двух столиц заметна при употреблении слов, обозначающих один и тот же предмет. Вот некоторые из лексических различий: подъезд/парадная, шаурма/шаверма, бордюр/поребрик, проездной/карточка, батон/булка, палатка/ларёк, курица/кура.
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