Что может сделать из людей зомби

Эпидемия сонной болезни: что делало из людей зомби

В конце Первой мировой войны мир охватила страшная напасть. Ее назвали сонной болезнью, иначе — летаргическим энцефалитом. Миллионы людей по всему миру своими симптомами ставили врачей перед неразрешимой загадкой. Одни погибли, другие обратились в живые статуи, запертые в своем теле, как в ловушке.

Последние сто лет лучшие умы пытались дать объяснение этому феномену и разработать лечение, но до сих пор «сонный вирус» остается одной из крупнейших загадок истории.

Это заболевание стремительно распространилось по планете в одно время с испанским гриппом, который, в свою очередь, погубил 50 миллионов человек. Это во многом объясняет тот факт, что заболевание, в результате которого погибло в 50 раз меньше людей, вызывало меньший интерес.

Несмотря на то что о большей части случаев нам известно из того периода, когда закончилась Первая мировая, считается, что эпидемия началась гораздо раньше — в 1915-1916 годах. Первыми «жертвами» заболевания были солдаты. Сначала врачи решили, что причиной их необычных симптомов является горчичный газ, активно использующийся во время войны. Но позже стали заражаться и гражданские, и врачам пришлось признать, что дело тут не в газе.

«Мы имеем дело с неким сонным заболеванием, у которого невероятно длительное течение. Первые симптомы обычно проявляются довольно резко, начинаясь с головных болей и плохого самочувствия. Затем наступает состояние сонливости, иногда сопровождаемое бредом, но пациент легко приходит в себя. Он дает разумные ответы, подходящие по ситуации. Это сонное состояние может привести к смерти — вскоре или спустя несколько недель. С другой стороны, оно может оставаться неизменным в течение недель и даже месяцев. Состояние пациентов варьируется от обычной сонливости до глубочайшего ступора и комы». Впервые болезнь описана в 1917 году австрийским психиатром и неврологом Константином фон Экономо. Он назвал ее «летаргический энцефалит»:

«Треть больных погибла в острой стадии сонной болезни, впав в состояние комы, из которой их было невозможно пробудить, или в состояние столь интенсивной бессонницы, что их невозможно было погрузить в сон никакими средствами. Абсолютная неспособность заснуть (агрипния) даже при отсутствии других симптомов неизбежно заканчивалась смертью больного в течение 10-14 дней. Тяжесть состояния таких больных (у них оказались разрушенными церебральные механизмы сна) показала впервые и со всей очевидностью необходимость для человека физиологического сна. Порой бессонница сопровождалась постоянным неукротимым возбуждением, которое доводило больных до исступления, телесного и душевного бешенства. Эти больные находились в состоянии непрестанного возбуждения и движения до самой смерти, которая наступала от полного истощения сил в течение недели — десяти дней». Жутко то, что у болезни не было единых симптомов — она, как многоглавая гидра, проявляла себя по‑разному.

«Пандемия, свирепствовавшая в течение десяти лет, унесла или искалечила жизнь почти пяти миллионов человек до того, как исчезла — так же внезапно и таинственно, как разразилась. Эпидемия летаргического энцефалита резко прекратилась в 1927 году», Спустя несколько лет после того, как фон Экономо опубликовал свои наблюдения, ужасающая эпидемия стала посещать один дом за другим, забирая жизни одних и оставляя обездвиженные тела других.

Около одной трети заразившихся погибли, а около 20% до конца жизни нуждались в профессиональном уходе. Менее одной трети пациентов полностью выздоровели.

Болезнь поражала людей всех возрастов, но самыми уязвимыми оказались люди между 15 и 35 годами. Самые первые проявления болезни почти не отличались от обычной простуды: высокая температура, головная боль, чувство усталости и насморк. Поначалу никому и в голову не приходило, что то, с чем они столкнулись, гораздо опаснее.

Во время вскрытий фон Экономо определил, что причиной смерти стал пораженный гипоталамус. Это небольшой отдел мозга, который отвечает за огромное множество человеческих функций, в том числе за сон. Воспаление гипоталамуса вследствие инфекции привело к повреждению этой области мозга, которая и становилась причиной летального исхода. Но возбудитель эпидемического энцефалита не выделен. Предполагают, что это вирус.