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Кому цыгане отрывают волосы
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Кому цыгане отрывают волосы 

Кириллица 6 часов назад
Фото: Кириллица
Вы верите, что цыгане наделены оккультными способностями: умеют гадать по руке, делать привороты, наводить порчу через волосы?
Даже отвечая «нет», большинство из нас в глубине душе верит. Этой почти генетической верой и пользуются цыганки, которые уже давно не кочуют по городам и весям. Вольную жизнь в шатрах и кибитках они сменили на вокзалы и электрички, где удобнее всего облапошить незадачливого приезжего.
Стандартная фраза «позолоти ручку» уже не работает, приходится придумывать более изощрённые методы отъёма честно заработанных денег у населения. Вот один из наиболее действенных приемов.

«Заговор на денежную неудачу»

Остановив прохожего незначительным вопросом, цыганка резко вырывает у него несколько волос. Затем следует непонятная тарабарщина, суть которой заключается в том, чтобы заставить человека достать денежную купюру. По легенде, волосы нужно завернуть в сторублевку, чтобы провести обряд на привлечение денег.
При этом если в раскрытом кошельке глаз мошенницы заприметит более солидные облигации, рано или поздно понадобятся и они.
Если клиент не желает делиться наличностью, звучат искренние заверения, что после совершения магического действа деньги останутся при нём.
Для особо неподатливых припасены угрозы, что с помощью волос будет наведена страшная порча на их обладателя, а также весь род до седьмого колена. В результате человек оказывается с пустым кошельком, а черноокая растворяется в воздухе.

Мнение психолога

С психологической точки зрения такая схема довольно хорошо отработана. В ней используется сразу несколько механизмов, парализующих волю человека: неожиданность, шок от боли и необычного действия, а также испуг, что через волосы будет наведена порча.
Последний пункт для многих оказывается решающим, а все вместе они действуют практически безотказно. Ситуация развивается молниеносно, чтобы не дать человеку опомниться и подумать логически.
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