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Какой русский первым изобрел велосипед
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Какой русский первым изобрел велосипед 

Кириллица 12 часов назад
Фото: depositphotos.com
Известно, что «холоп Ефимка сын Артамонов розгами бит за то, что в день Ильи пророка года 1800 ездил на диковинном самокате» по улицам Екатеринбурга и пугал встречных лошадей, которые на дыбы становились, на заборы кидались и «увечья пешеходам чинили немалые».
Этот эксцентричный жест и этот знаменательный год нужно считать годом изобретения самоката — прототипа современного велосипеда.
Артамонов Ефим Михеевич, был крепостным и работал слесарем на Нижнетагильском заводе, где готовили металлические крепления. С детства помогая отцу, строившему баржи для сплава чугуна, железа и всякого металла, он многому научился. В свои двадцать пять он построил первый двухколёсный цельнометаллический велосипед.

Много ходил пешком

Ефиму часто приходилось ходить пешком из Нижнего Тагила на Старо-Уткинскую пристань, покрывая только в один конец восемьдесят верст. Возможно, во время этих переходов и появилась мысль о постройке самоката.
Самокат Артамонова, построенный на Нижнетагильском заводе, был железный. Он имел два колеса, расположенных одно за другим. Переднее колесо было почти в три раза больше заднего. Колеса были скреплены изогнутой металлической рамой. Самокат приводился в движение ногами путем поочередного нажима на педали, которые сидели на оси переднего колеса.

В Москву на велосипеде

В 1801 году Артамонов решил поехать на своем велосипеде из уральского села Верхотурье в Москву (около двух тысяч верст). На ходу самокат был тяжел. Из-за большого переднего колеса при спусках под уклон легко было опрокинуться через голову. А при подъемах в гору надо было «жать» изо всех сил ногами, чтобы велосипед не пошел обратным ходом. Это был первый в мире велопробег.
По легенде, в сие путешествие крепостного Артамонова послал его хозяин — владелец завода, который возжелал удивить царя Александра I «диковинным самокатом». Из Петербурга выехал он в Москву. Артамонову пожаловали 25 рублей и дали вольную ему и его семье.
К лету 1802 года в Нижнем Тагиле было наделано много самокатов. Рабочие собирались по примеру Ефима Артамонова поехать в столицу «людей добрых посмотреть да себя показать». Но демидовские приказчики решили иначе: за порчу хозяйского железа и побег от своего господина на специально сделанном самокате приказали «оные самокаты изничтожить, а Ефимку с товарищами кнутом бить.
Ефим Артамонов благополучно вернулся в Нижний Тагил и начал совершенствовать свой самокат. Копия велосипеда Артамонова и по сей день хранится в Нижнетагильском краеведческом музее.
Впрочем, эту историю часто путают с историей крепостного изобретателя — Егора Кузнецова-Жепинского, также получившего вольную (вместе с племянником Артамоном) в 1801 году за свои изобретения.
Однако Кузнецов сконструировал не велосипед, а дрожки с верстометром и музыкальным органом.
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