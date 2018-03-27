Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино

О знаменитым танке Т-34 до сих пор слагают легенды. Это самый массовый и успешный танк времен Второй мировой войны. И во многом победа стала возможна благодаря ему.

Советские конструкторы создали непревзойденную по своим характеристикам машину и на годы вперед определили развитие отечественного танкостроения. В этом году выходит фильм, главным героем которого станет легендарная "тридцатьчетвеврка". Картина так и называется "Т-34". Фильм был представлен на международном кино— и телевизионном рынке Filmart в Гонконге, а премьера назначена на 27 декабря 2018 года.

Действие начинается в 1941 году, в боях на подступах к Москве сражается младший лейтенант Ивушкин, который на своем танке уничтожает целую танковую роту гауптмана Клауса Ягера, но все равно попадает в плен и оказывается в лагере. Спустя три года немцы предлагают советскому танкисту принять участие в учениях с использованием танков "Т-34". Ивушкин соглашается и во время учений с группой товарищей совершает побег на легендарном танке.

Но победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Производство оружия и техники было отлажено с нуля в считанные месяцы — на Урале и в Сибире, куда были эвакуированы заводы.

Так, в первые дни войны был создан Уральский танковый завод №183 имени Коминтерна, а 18 декабря 1941 года с конвейера сошел танк Т-34-76, и каждые сутки на фронт отправлялся эшелон с боевыми машинам. За годы войны было выпущено более 25 тысяч танков и почти половина из них были сделаны на тагильском предприятии.

А в сентябре 1942 года рабочие решили выпускать танки сверх плана, которых так не хватало во время обороны Сталинграда. Для этого заводчане организовали сбор средств. И к концу октября с конвейра сошли 24 танка "Т-34", каждому из которых было присвоено собственное имя — «Металлург», «Чапаев», «Коминтерновец», «Красноармеец» и другие.

Танки, получившие собственные имена, были направлены в 7-й танковый корпус генерал-майора Павла Ротмистрова. Именно под его командованием танкисты освободили Котельниково, где располагался штаб Манштейна. Также благодаря их усилиям взяли в кольцо группировку гитлеровцев, которые уже не смогли выбраться из советского окружения. Сталинградская битва завершилась победой советских войск. С этого момента в войне начался перелом.

Затем были Курская дуга, освобождение советских республик, победное шествие по Европе и окончательный разгром фашистских войск.