Загадки странной карты Пири-реиса

В 1513 году турецкий адмирал Хаджи Мухиддин Пири ибн Хаджи Мехмед представил собственноручно разработанную карту мира — самую подробную на тот момент. Карта произвела настоящий фурор в Константинополе, хотя этот город всегда славился обилием умных и внимательных путешественников, каждый из которых пытался составить свою собственную работу. Творение Пири-реиса показывало некоторые части Европы и Северной Африки. Здесь были изображены Бразилия, Южная Америка, Азорские и Канарские острова. Более того, картограф умудрился запечатлеть и некоторые элементы южного континента — а это значит, что он имел понятие о существовании Антарктиды. Гений-компилятор

Первая загадка Пири-рейс был человеком не только умным, но и честным. Он не стал заявлять о том, что карта — плод только его трудов. Напротив, в своей работе мастер использовал целые кипы чужого материала. Вот только делал все это Хаджи Мухиддин очень грамотно. К примеру, некоторые части работы были взяты из карт, созданных еще в эпоху Александра Македонского . Это, на секундочку, IV век до н.э. Помимо прочего, у внимательного автора был доступ к Александрийской библиотеке — а ведь ученые до сих пор доподлинно не знают, что скрывали ее стены.

Американский картограф, профессор океанологии Хэпгуд опубликовал работу, согласно которой Пири-реис использовал карты, еще неизвестные человечеству. Авторы этих карт должны были точно знать размеры Земли и, более того, должны были использовать такое техническое оснащение, которое появилось только спустя несколько веков после смерти самого Пири-реиса. Вторая загадка

Долгое время карта Пири-реиса считалась искусной подделкой — однако, тщательные проверки доказали ее подлинность. Ученые никак не могли поверить не только исключительной точности автора, но и его осведомленности. К примеру, Хаджи Мухиддин никак не мог знать о существовании Анд, расположенных в глубине южноамериканского континента. Эти горы открыли только спустя полвека после публикации карты. Пири-реис знал и о Фолклендских островах, которые вообще обнаружили только в конце XVI века. Третья загадка

Ваш запрос об оценке некоторых необычных деталей на карте Пири-реиса 1513 года был рассмотрен. Утверждение о том, что в нижней части карты изображены побережье принцессы Марты, Земли королевы Мод, Антарктида, а также полуостров Палмер, является разумным. Мы считаем, что этот вывод является наиболее логичным и, по всей вероятности, правильным толкованием карты. У нас нет идей, каким образом данные на этой карте могут коррелировать с предполагаемым уровнем географических знаний в 1513 году. Наибольшее недоверие вызывала у исследователей изображенная на карте Антарктида, официально открытая в 1820 году. Более того, Пири-реис показал ту часть побережья (и она полностью соответствует действительности), которая находится подо льдом. Ее форма стала известна лишь в 1950-ом году — то есть, спустя несколько веков после смерти прозорливого автора.

— Гарольд З. Олмеер, командующий ВВС США Здесь водятся тигры

Пири-реис изобразил Антарктиду обитаемой. На карту нанесены леса, изображения огромных змей — и тигров, которые, вообще-то, просто не могли жить в той части света. Конечно, все это вполне подходит под образ средневекового картографа, берущего недостающую информацию прямо из головы. Вот только все остальное изображено слишком достоверно, чтобы поверить в излишнюю склонность к фантазии автора. Исчезнувшие мореплаватели

Впрочем, ученые уже предложили разгадку невероятной информированности Пири-реиса. Тот же Хэпгуд (которого никоим образом причислить к лжеученым нельзя) заявляет, что единственное приемлемое объяснение — существование некоего доисторического народа, изрядно поднаторевшего в мореплавании. Эти ребята должны были исследовать всю планету целиком — а затем будто бы раствориться в воздухе, оставив после себя лишь отличные карты.