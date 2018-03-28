К Земле приближается астероид размером с футбольный стадион

К Земле приближается астероид 2018FB. Как сообщает портал inforeactor.ru, по размерам, небесное тело сопоставимо с футбольным стадионом «Уэмбли» в Лондоне.

По подсчетам, в ночь с 29 на 30 марта астероид максимально приблизится к Земле на расстояние 1,8 миллионов км и пролетит со скоростью 8 м/с. Реальной угрозы для планеты он не представляет, но ученые уже планируют продолжить его изучение.

Ранее сообщалось, что в текущем году астероиды приблизятся к Земле на опасное расстояние 34 раза. Размер их в поперечнике превышает 100 метров.

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