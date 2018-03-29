Ярость викингов: что делало их непобедимыми

Жестокие, сильные, выносливые — викинги использовали оружие и тактику, которые заставляли их бояться. Первое нападение на Англию произошло в 793 году. С того момента норманны на долгие годы стали настоящим ужасом средневековой Европы.

Вооружение

Но как викинги смогли вселить такой страх в сердца противников? Археологические раскопки показали, что норманны использовали вполне стандартное вооружение — кольчужные рубашки для защиты, длинные копья, обоюдоострые мечи и топоры для атаки. В принципе, то же самое входило в обычное снаряжение и европейских воинов.

Репутация демонов

Эксперты считают, что своей репутации непобедимых бойцов викинги были обязаны далеко не оружию. Броня тут тоже не причем: в отличие от средневековых рыцарей Европы, норманны использовали более легкие кольчуги. Все дело было в другом. Северные волки побеждали благодаря новаторской (по тем временам) тактике и высокому моральному духу.

Знатоки моря

Норманнам приходилось быть хорошими мореходами. Они тщательно изучали морские течение, что давало им стратегическое преимущество. Эндрю Николсон , археолог из шотландского Совета Дамфриса, утверждает, что вся Англия боялась именно внезапных нападений. Никто не знал, откуда ждать атаки. Навигационные навыки позволяли норманнам нанести быстрый удар по отдаленной деревне, а уже на следующий день появиться на другом береге.

Быстрые волки

К тому времени, как местный лорд получал известие о нападении, собирал войско и двигался на защиту поселения или монастыря, норвежские корабли с экипажами, опьяненными добычей и кровью, давно уходили в море. Незадачливому лендлорду оставалось только тушить пожар, да и скать в складках местности счастливчиков, не уведенных в плен и не преданных мечу на месте.

Обычные воины

На самом деле, норманны вовсе не были непобедимыми бойцами. В равных условиях с хорошо подготовленным противником они могли и проиграть битву. Согласно современным данным, завоевание Англии при короле Этельреде Нерешительном могло захлебнуться уже в самом начале — английский ярл Биртнот дал викингам суровый отпор. Если бы ярла поддержали войсками другие лорды, норманны не сумели бы дойти до самого Лондона.

Один корабль, одна команда

Но даже когда удача поворачивалась против них, северные воины стояли до последнего. Им просто некуда было отступать, да и сплоченность команды помогала удерживать моральный дух на высоте. Большие армии викингов формировались в экипажи кораблей — обычно, это была группа из нескольких десятков человек из одной деревни. Они проводили все лето плечом к плечу на одном корабле и были готовы защищать собрата до последней капли крови.

Умирать не страшно

В результате викинги вступали в битву уверенно, точно зная, что за их спинами всегда присмотрит товарищ по команде. Большую роль играла и религия: павший в бою воин получал место в Валгалле, где пировал в свое удовольствие и дрался с врагами до наступление Рагнарека.

Трусам тут не место

То же самое социальное давление удерживало викингов от побега во время боя. Трусость в битве — несмываемый позор. Он последует за воином и на родину, где все узнают, что он бросил щит и бежал. Будущего у такого человека, да и у всей его семьи, больше не было.

Деньги правят бал

Все вышесказанное вовсе не означает, что викинги были одержимыми убийцами, готовыми на все ради одной цели — уничтожить врага. Совсем наоборот, норвежские мореплаватели предпочитали выбирать легкие цели. Изолированные монастыри, отдаленные деревушки: в таких местах риск умереть был низок, а вот шанс стать богачом высок. Никакого рыцарства норманны не выказывали — если засада или обман способствовали достижению цели, они эти уловки использовали. В рейды шли не за убийствами и славой. Викинги искали богатства.

Берсерки

Долгое время существование берсерков ставилось серьезными историками под вопрос. Но в настоящее время удалось доказать, что такие воины действительно были. Саги рассказывают о неком братстве неустрашимых бойцов, державшихся вместе и наводивших ужас на врага обычаем сражаться двумя руками, отбросив щит. Скорее всего, речь идет о так называемых йомсвикингах, которые грабили английское побережье под флагом Стирьбьорна Неустрашимого.