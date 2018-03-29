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Чем отличается «народ» от «людей»
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Чем отличается «народ» от «людей» 

Кириллица 13 часов назад
Фото: Кириллица
Несмотря на то, что слова «народ» и «люди» считаются синонимами, раньше они обозначали разные понятия. В Древней Руси эти существительные использовались для называния разных категорий населения.

«Народ» и его значение

Слово «народ» произошло от древнейшего праславянского корня «родъ». Производные от него имеются во многих языках: русском, латышском, белорусском, украинском и др. От этого же корня произошли слова «народ», «родовой», «родословная», «родственник», «уродиться», «урожай» и однокоренные им.
Изначально корень «родъ» использовался для называния того, что родилось и выросло на этой земле. Соответственно, и «народ» — это все те жители, которые родились в этой местности, в этом государстве. Коренное население (не приезжие, не иностранцы) в этом плане соотносится и с категорией «этнос». В Древней Руси жили разные близкородственные племена, которые в целом составляли «народ Руси». Позднее это понятие было заменено на другое — «русский народ».

Кто такие «люди»

Слово «люди» в то время применялось только по отношению к простому населению, представителям низших сословий, черни. Это касалось мастеровых, мелких лавочников, служек, купцов — всех тех, кто имел какую-то определенную профессию, честно трудился и платил налоги князю. Высшие сословия (отцы Церкви, князья и бояре) налогами не облагались. Они относились к элите, а не к «людям».
Тот, кто смел называть бояр «людьми», хотел нанести им тяжкое оскорбление, приравняв высокородных членов общества к челяди, простому народу. Именно в таком значении от слова «люди» образовалось понятие «людская», особое помещение для слуг.
В «Записках писателя» Николая Телешова можно встретить предложение, в котором упоминается «мастеровой люд». В эту категорию как раз и входили мелкие торговцы (лавочники) и ремесленники: портные, сапожники, бондари (изготавливали бочки), скорняки (занимались выделкой шкур).
Во многих произведениях литературы прошлых эпох можно встретить словосочетания «мастеровой люд», «простой люд». Они прекрасно отражают семантику слова «люди» и иллюстрируют варианты его употребления. В значении «простой народ» это существительное использовалось вплоть до революции 1917-го. Она стала тем рубежом, после которого употребление слова «люди» для обозначения бедняков и простых работяг стало некорректным.
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